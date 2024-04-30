Eskişehir'in İhracatı Arttı, İthalatı Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. Eskişehir'de ihracat yüzde 6,9 artarak 134 milyon 91 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,3 azalarak 100 milyon 471 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Mart ayında ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Mart ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Mart ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,9 artarak 134 milyon 91 bin dolar, ithalat yüzde 3,3 azalarak 2024 Mart ayında 100 milyon 471 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı. - ESKİŞEHİR