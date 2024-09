Eskişehir'de İthal Hayvanlar Fiyatları Dengede Tutmaya Yardımcı Oluyor

Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen, canlı hayvan ithalinin ülkedeki et fiyatlarını dengede tuttuğunu belirterek, "Karkas et yerine canlı hayvanın ülkemize getirilmesi, burada yetiştiriciler ve piyasa açısından önemli. Ancak gelen hayvanların üzerinde bulunan pislikler nedeniyle hayvan başına 5 bin lira fazla para ödüyoruz" dedi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen, satın aldığı ithal büyükbaş hayvanlar için konuştu. İthal büyükbaşların ülkede vatandaşın et alımına büyük kolaylık sağladığına değinen Türkmen, Uruguay'dan gelen hayvanların her birinin üzerinde 15 ile 25 kilogram arasında pislik hakkında konuştu. Hayvanların üzerine bulunan pisliğin 4 bin ile 5 bin lira arasında kendilerini zarara uğrattığına değinen üretici, bu durumun kendilerine fazladan maliyet olarak döndüğünü belirtti.

"Her hayvanın üzerinde yaklaşık 15 ile 25 kilo arasında pislik var"

Konuyla ilgili konuşan büyükbaş üretici Baran Türkmen, "İthal hayvan konusunda biz bir sıkıntı çekmiyoruz, ithal hayvanlar bize çiftliğimizde uyumu ve şartlar olarak yani mesela iklimsel şartlar olarak gayet uyumlular. Ama bu sefer ki ithalattan şu konuda rahatsızız; her hayvanın üzerinde yaklaşık 15 ile 25 kilo arasında pislik var. Biz her gelen hayvanı kilo bazında aldığımız için bir hayvanda ortalama 4 buçuk 5 bin lira arasında fazla para ödüyoruz. Yani biz her hayvandan 4-5 bin TL zarar ederek eksiden başlamış oluyoruz. Tabii çoğunun gözünde belli sıkıntılar vardı ama onları biz kendi tedavilerimiz ile hallettik. Hayvanın yeme içmesini de sağlık problemi yok" dedi.

"Piyasaya kesinlikle yarar sağlar"

İthal hayvanların avantajlı olduğuna değinen Türkmen, "İthal hayvanın avantajı ırk olarak daha hızlı kilo almaya münasip bir hayvan yani gelişmiş ve maliyeti biraz daha ucuz bizde hayvan. Türkiye'ye bu hayvanları ithalat etmekte maalesef ki artık biz mecburuz. Piyasaya kesinlikle yarar sağlar vatandaşın et alabilmesini sağlıyor. Bunlar Uruguay'dan geldi ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geliyor." - ESKİŞEHİR