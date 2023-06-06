Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Patates
|Kg
|9,65
|14,00
|9,97
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|68,85
|68,85
|68,85
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|42,50
|42,50
|42,50
|HTS
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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