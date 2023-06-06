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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Eti Kilogramı 313 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı 313 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg313,00313,00313,00HTS
PatatesKg9,6514,009,97HTS
Yağlı peynirKg68,8568,8568,85HTS
Kuru fasulyeKg42,5042,5042,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

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