Erzurum Ticaret Borsası
AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 78 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|78,00
|78,00
|78,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|35,01
|35,35
|35,18
|HTS
|Patates
|Kg
|7,00
|9,50
|8,06
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
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