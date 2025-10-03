Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. X hesabından beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerini yorumlayan Bakan Şimşek, gerekçe olaraksa zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonunu gösterdi.

"EYLÜL AYI ORTALAMASININ 3 PUAN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.

"DEZENFLASYONUN DEVAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 4,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.

113 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,85 artış olarak gerçekleşti.