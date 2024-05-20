Elazığ'da Vişneli Badem Şekeri Üretimi

Elazığ'da badem şekeri ustası ve işverenin ortaklaşa ürettiği vişneli badem şekeri Türkiye'de sadece Elazığ'da yapılırken ürün vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, vişneli dondurmadan esinlenerek vişneli badem şekeri üretmeye karar verdi. Elazığ'da üretilen vişne ile kentte beyaz altın olarak bilinen badem şekerini karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen vişneli badem şekeri için, halkın güzel tepkilerinin ardından patent başvurusunda bulunuldu. Patenti Elazığ'da olan ve Türkiye'de sadece burada üretilen vişneli badem şekeri, yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldı. İşletme sahibi İmam Gündoğdu, patenti kendilerinde olan vişneli badem şekerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Türkiye'de sadece Elazığ'da var"

Bu yola 'Elazığ'a ne yapabiliriz' düşüncesi ile çıktıklarını kaydeden Gündoğdu, "Orcik ve pestilimiz vardı onlara çok fazla sahip çıkamadık. Bunun üzerine ustamız ile oturarak bir istişare yaptık. Vişneli dondurmamızdan yola çıkarak vişneli badem şekeri yapmaya karar verdik. Yaptık ve güzel bir şekilde tuttuğunu gördük. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ve şehirlerarasından gelen müşterilerimizi yoğun bir talep gösterdi. Güzel bir şekilde üretime devam ediyoruz. Türkiye'de sadece Elazığ'da var. Bu ürünü kendimiz geliştirdik. Ürünümüz tamamen doğaldır. Vişne şurubundan yapılıyor. Vişne zamanında topladığımız vişneleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek vişneli badem şekerinin yaz-kış üretimini yapıyoruz. Normal olarak yaptığımız badem şekerinin fiyatıyla aynı. Vişneli badem şekerinin kilogram fiyatı 250 liradır. Biz orciğe sahip çıkamadık. Gümüşhane ve Gaziantep aynı ürünü yapıyor fakat sahip çıktı. Biz de burada bir ürün yaptık. Vişne de bizim badem de bizim. Bundan dolayı ilimizin siyasilerinden bu ürüne sahip çıkmalarını rica ediyorum. Bizim amacımız, ürettiğimiz vişneli badem şekerini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaktır" dedi. - ELAZIĞ