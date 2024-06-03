ABD- Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Filenin Sultanları maçı kazandı mı? #127952

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin sekizinci maçında Amerika Birleşik Devleti'ni (ABD) 3-2 mağlup etti. Milliler, ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı. ABD- Türkiye voleybol maçını kim kazandı? Filenin Sultanları maçı kazandı mı?

ABD- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin sekizinci maçında Amerika Birleşik Devleti'ni (ABD) 3-2 mağlup etti.

ABD- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ÖZETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'nde altıncı galibiyetini alan Milliler, ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında 12-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong'ta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: College Park Center, Arlington

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke, Wong-Orantes (L) (Hancock, Frantti, Lanier, Skinner, Washington)

Türkiye: Ebrar, Aslı, Vargas, Derya, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Beyza, İlkin)

Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15