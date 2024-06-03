İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? #9728 İstanbul 3 Haziran 2024 hava nasıl, kaç derece olacak? #128526
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK İstanbul 3 Haziran 2024 hava kaç derece olacak? İstanbul'da bugün hava kaç derece sorusuna yanıt arayanlar için 3 Haziran 2024 tarihine ait hava durumu bilgisi verilecektir. İstanbul'da yaşayanlar ve şehre ziyaret planlayanlar için hava durumu bilgisi önemli bir yer tutmaktadır.
Megakent'te yaz etkileri görülmeye başlandı. Haziran ayının gelişi ile birlikte artan hava sıcaklığı, gün geçtikçe yakıp kavuracak gibi görünüyor. Özellikle de İstanbullular hava durumunu araştırıyor. Peki 3 Haziran 2024 tarihinde (bugün) hava nasıl olacak? İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK İstanbul 3 Haziran 2024 hava kaç derece olacak? İşte merak edilenler....
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklık 24-26°C arasında seyredecek ve hava güneşli olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 31-32°C'ye kadar çıkacak ve gün boyunca güneş yüzünü gösterecek.
Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 28-30°C arasında değişecek. Hafif rüzgarlar (2-9 km/s) ve düşük nem oranı (%30-50) ile serinletici bir esinti sizi bekliyor.
Aynı zamanda uzmanlar, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece arasında artacağını belirtiyor.
İşte 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul hava durumu;