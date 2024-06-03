İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? #9728 İstanbul 3 Haziran 2024 hava nasıl, kaç derece olacak? #128526

Megakent'te yaz etkileri görülmeye başlandı. Haziran ayının gelişi ile birlikte artan hava sıcaklığı, gün geçtikçe yakıp kavuracak gibi görünüyor. Özellikle de İstanbullular hava durumunu araştırıyor. Peki 3 Haziran 2024 tarihinde (bugün) hava nasıl olacak? İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK İstanbul 3 Haziran 2024 hava kaç derece olacak? İşte merak edilenler....

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklık 24-26°C arasında seyredecek ve hava güneşli olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 31-32°C'ye kadar çıkacak ve gün boyunca güneş yüzünü gösterecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 28-30°C arasında değişecek. Hafif rüzgarlar (2-9 km/s) ve düşük nem oranı (%30-50) ile serinletici bir esinti sizi bekliyor.

Aynı zamanda uzmanlar, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece arasında artacağını belirtiyor.

İşte 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul hava durumu;