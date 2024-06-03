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KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü?

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KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman, hangi gün ve bugün olup olmayacağı merak konusu.

Önemli meselelerin tartışıldığı ve kararların alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi merakla bekleniyor. En son 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında terörle mücadele, iç ve dış politika gibi kritik konular görüşülmüştü. Peki, Haziran ayının ilk Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu mu? KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü? İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve genellikle iki haftada bir yapılan Kabine toplantılarında iç ve dış politika konularının yanı sıra ekonomik meseleler de ele alınıyor. Bu hafta yapılması planlanan Kabine toplantısında, 9. Yargı Paketi, Kurban Bayramı tatili ve emekli ikramiyesi gibi çeşitli konuların görüşülmesi bekleniyor.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü?

Her iki haftada bir gerçekleştirilen bu toplantılar, ülkenin önemli meselelerinin masaya yatırıldığı ve stratejik kararların alındığı platformlar arasında yer alıyor. Bu hafta düzenlenecek toplantının gündeminde yer alması beklenen konular arasında yeni Yargı Paketi'nin yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı tatili düzenlemeleri ve emeklilere yapılacak ikramiye ödemeleri bulunuyor.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün mü?

Geçtiğimiz Kabine toplantısı 20 Mayıs tarihinde düzenlenmişti. Yaklaşan Kabine toplantısının ise 3 Haziran tarihinde yapılacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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