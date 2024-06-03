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Jose Mourinho MAAŞI! #9917 Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak?

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Jose Mourinho MAAŞI! Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun maaşı merak konusu oldu. Ünlü teknik adamın Fenerbahçe'deki kazancı hakkında detaylar araştırılıyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Mourinho'nun görev süresi boyunca ne kadar para kazanacağı merak konusu. Jose Mourinho MAAŞI! Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak. İşte merak edilenler....

JOSE MOURİNHO NE KADAR KAZANACAK?

Seçime hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna dünya ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho'nun sarı-lacivertli kulübe ne kadar maliyeti olacağı merak edilirken, alacağı ücret de belli oldu. Aziz Yıldırım'ın da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışacağını belirtmesinin ardından dün sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli hocayla görüşmelere başlandığı resmi olarak açıklanmıştı. Mevcut başkan Ali Koç, Portekizli teknik adama 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.

Jose Mourinho MAAŞI! #9917 Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak?

YILLIK ÜCRETİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü. Mourinho, Kanarya'daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro verilecek.

Jose Mourinho MAAŞI! #9917 Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak?

TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ve Tottenham'da da beraber çalıştığı yardımcı antrenör Ricardo Formosinho'yu ekibine katacak.Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekipte olacağı aktarıldı.

Jose Mourinho MAAŞI! #9917 Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak?

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçecek olması sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyardırmıştı. sarı-lacivertliler, benzer bir etkiyi Mourinho için düzenlenecek imza töreninde de yapmak istiyor. Portekizli teknik adam için bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olacak görkemli bir organizasyon gerçekleşecek. Törenin, dünyanın birçok yerinde canlı yayınlanması bekleniyor.

Jose Mourinho MAAŞI! #9917 Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ne kadar kazanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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