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Düzce'den Avrupa Birliği Ülkelerine Yılın İlk İki Ayında 2 Bin 835 Ton Fındık İhraç Edildi

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Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk iki ayında toplam 2 bin 835 ton fındık ihraç edildi. Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında ise 541 ton fındık ihracatı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere yılın ilk iki ayında 2 bin 835 ton fındık ihraç edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Ocak ve Şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Düzce'den Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton olmak üzere toplam 2 bin 835 ton fındık ürünü ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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