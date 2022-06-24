Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor - Haberler

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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Haberler.com - Ekonomi
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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

The Economist'in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan çalışmada dünyanın en yaşanabilir şehirleri listelendi. Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri seçilirken 172 şehrin 30 kriter baz alınarak değerlendirildiği listede Avrupa'dan 6 şehir ilk 10'da yer aldı.

Birleşik Krallık merkezli The Economist "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporunu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, corona virüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya düşen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı kaptı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyorKiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olanMoskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyorMoskova

İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri;

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

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Avusturya Kanada Viyana Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Görkem :

İsviçre-Cenevre de listedeyse ben o listeye şüpheyle bakarım. Cenevre kayıt dışı suç oranıyla, mültecilerin yankesicilerin cirit attığı bir şehir. Birçok hırsızlık suçları kaydedilmiyor.

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Abura Demirel:

zaten türkiye hint fakiri oldu zaten oy verenlere sormak lazım

Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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