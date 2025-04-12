DSO daha az atık, daha fazla değer için önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olan IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Döngüsel Ekonomi ile Dönüşüm Zamanı" temasıyla düzenlenen etkinlik, kamu ve özel sektör profesyonellerini, Türkiye ve Avrupa'dan uzmanları ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Tüm gün süren ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi A.Ş Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, Hedefler için iş Dünyası (B4G) Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Mersin'in konuşmalarıyla başladı.

"Denizli sanayisinin dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmeye devam ediyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası olarak, IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Döngüsel ekonominin, sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş dünyası için rekabet avantajı sağlayan, inovasyonu teşvik eden ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan bir model olduğunun altını çizen Başkan Kasapoğlu, "Denizli, Türkiye'nin en önemli ihracatçı kentlerinden biri olarak, bu dönüşüm sürecinde kritik bir noktada bulunuyor. Odamız, üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak ve kentimizi bir temiz üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve oda çalışanlarımızın emek verdiği sürdürülebilirlik yeşil dönüşüm biriminin açılmasıyla odamız daha sürdürülebilir bir kimlik kazandı. Yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmaları, uluslararası önemde eğitimler ve projelerle üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine nitelikli katkılar sağlıyoruz. Özellikle Akdeniz Havzasında Sınırötesi İşbirliği vb. Avrupa Birliği destekli programlar aracılığıyla, yaptığımız başarılı işlerin etki alanını genişletmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 12,8 milyon TL'lik hibe desteğiyle yakında faaliyete geçecek olan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile, enerji verimliliği ve temiz üretim alanlarında üyelerimize destek olmak istiyoruz. Yine GEKA ile yürütmüş olduğumuz Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen delillere dayanarak, önümüzdeki süreçte ikiz dönüşüm çalışmalarına da ivme kazandıracak. Denizli sanayisinin için önemli bir yatırım olan, üretim gücümüzün sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmesi planlanan Model Fabrika'mızı açılışı için de oldukça heyecanlıyız. Mayıs sonunda hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin bu dönüşümünde yanında olmaya ve yatırım yapmaya hazırız"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, "Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında Denizli'de olmak çok güzel. Yeniden Düşün - Yeniden Tasarla - Geri Dönüştür - Ticarileştir - Büyüt. Bu beş temel kelime, Denizli'de düzenlenen Döngüsel Ekonomi Haftasını en iyi şekilde tanımlıyor. Küresel ekonominin köklü bir dönüşüm içinde olduğu bu dönemde, 'al, üret, at' şeklindeki geleneksel doğrusal ekonomi modelinin artık sürdürülebilirliği kalmamıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye olarak, döngüsel ekonomiye geçişte birlikte ve hızlı hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin genç ve dinamik iş gücü, üretim merkezi olma gücü ve 4.0 endüstri devriminin sunduğu fırsatlarla, bölgede döngüsel ekonomi dönüşümüne öncülük etme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için, bireysel düzeyden başlayarak, ulusal politikalara kadar hızlı ve kararlı adımlar atmamız gerekmektedir. Avrupa Birliği olarak, Türkiye'nin bu dönüşümünde yanında olmaya ve yatırım yapmaya hazırız. Ortak çabalarımızla, daha dirençli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir gelecek inşa edebiliriz. Gerçek iş henüz önümüzde. Geçiş zorlu olacak ve hükümet, iş dünyası, akademi ve sivil toplum arasında yakın iş birliği gerektirecek. Önemli olan, Türkiye'nin döngüsel alanda hızlanmak için kabiliyet ve enerjiye sahip olmasıdır. Şimdi gereken, ivme oluşturmak ve siyasi irade bulmaktır. Denizli'de böyle bir ivme oluşturdukları için DCube, B4G Platformu, SKD Türkiye ve Denizli Sanayi Odası'nı tebrik etmek isterim" dedi.

"Özellikle sanayinin lokomotifi kentlerin başında gelen Denizli'nin konuyu önceliklendirmesini önemsiyoruz"

2025 yılının döngüsel ekonomi alanında hareketli bir yıl olacağını dile getiren DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi A.Ş. Kurucu Ortağı Gülcan Ergün: "2018'den beri sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelini yaygınlaştırmak adına sektörlerle çalışmalar yürütüyoruz. Ancak, sanayi devriminden bu yana kökleşmiş doğrusal ekonomi modelinden döngüsel ekonomi modeline geçiş zorlu bir süreç. Her ne kadar şirketlerin döngüsellik algısı yavaş yavaş oturuyor olsa da döngüsel iş modellerinin şirketlerin operasyonel süreçlerine entegre edilmesi zaman alacaktır. Biz de DCube olarak bu sürecin daha kolay ve verimli ilerlemesi adına özellikle döngüsel tasarımın geliştirilmesi, tedarik zincirinin döngüsellik anlamında kapasitesinin artırılması ve hem mevcut iş gücünün hem de şu anda eğitim hayatına devam eden gençlere döngüsel yetkinliklerin kazandırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle sanayinin lokomotifi kentlerin başında gelen Denizli'nin konuyu önceliklendirmesini önemsiyoruz. Denizli Sanayi Odası'nın sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanında yaptığı çalışmaların model olabileceğine de inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin kalkınması ve küresel ölçekte rekabetçiliğini arttırması adına bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz döngüsel ekonomiyi sanayi gündeminde canlı tutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Denizli'nin döngüsel ekonomiye geçişte kritik bir rol oynayacağını düşünüyorum"

2019 yılından bu yana dönüşümün bir parçası olarak çok yol kat ettiklerini söyleyen Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Mersin, "2020'de ilk döngüsel ekonomi buluşmamızı düzenledik. Tarım, gıda, tekstil, mimari gibi sektörlerle özel buluşmalar gerçekleştirdik. Sonuç olarak döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde 2021'de bu çabalar meyvesini vermeye başladı. Türkiye'nin ilk döngüsel ekonomi haftasını yaptık. Aynı yıl işletmelere yol göstermek için bir rehber yayınladık. 2025'e geldiğimizde ekonomi haftasının dördüncüsünü gerçekleştirdik. Denizli, bu yolculukta özel bir yere sahip. Burası, tekstilden tarıma, sanayiden ticarete Türkiye'nin gücünü yansıtan bir şehir. Türkiye'nin dönüşümde küresel bir oyuncu olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Farkındalık Oluşturuldu

AB Türkiye Delegasyonu katkılarıyla Denizli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda, DCube Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik (DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğimiz, Türkiye'nin ve şehrimizin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalığı artırmayı hedefliyor. Daha az atık, daha fazla değer' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlik, Denizli'nin ve Denizli sanayisinin dönüşüm ve değişim yolculuğuna güçlü bir adım olacak. Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda kaydedilen ilerlemeler ve geleceğe dönük stratejik fırsatları konuştuğumuz programımız, endüstriyel süreçlerin değer zincirlerinin, üretim ve hizmet kurgularının ve tüketim alışkanlıklarının döngüsel ekonomi anlayışıyla yeniden kurgulaması adına da önemli bir platform oluşturulmasını sağladı.

22 Uzman Konuşmacı, 6 Ayrı Oturumda Döngüsel Ekonomiyi Konuştu

6 farklı oturumda gerçekleştirilen etkinlikte, 'Türkiye Döngüsel Ekonomi Eylem Planı', 'Türkiye'de Döngüselliğin Finansmanı', 'Nordik Ülkelerinden İyi Uygulama Örnekleri', 'Tekstilde Döngüsel Tasarım ve İnovasyon, Tekstilde Sürdürülebilir Üretim ve Döngüsellik Stratejileri', 'Demir Çelik ve Bakır Sektöründe Döngüsel Ekonomi ile Uyumlu İnovasyonlar', 'Döngüsel Ekonomi Odaklı Yeni Yetkinlikler ve Paydaş İletişimi' gibi önemli başlıklar ele alındı. İş dünyasının sürdürülebilirlik profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Döngüsel ekonomi yaklaşımını odağına alan ve sürdürülebilir dönüşüm sürecine ivme kazandırmayı hedefleyen etkinlikte, döngüsel ekonominin iş dünyasına nasıl entegre edilebileceği, sanayide yeşil dönüşüm, dönüşüm için gerekli yetkinlikler, iklim dostu çözümler, kaynak verimliliği, döngüsel ekonominin finansmanı, döngüsel ürün tasarımı gibi kritik konular derinlemesine konuşuldu. Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na nasıl daha hızlı ulaşabileceği ve döngüsel ekonominin iş dünyasına katkıları üzerinde duruldu. Ayrıca, döngüsel ekonomi uygulamalarının farklı sektörlerde oluşturacağı inovasyon, sürdürülebilir üretim, yeşil teknoloji ve yeni iş modelleri gibi potansiyellerin keşfedilmesi için önemli bir adım oldu. - DENİZLİ