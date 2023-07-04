Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Toplam Sigorta Bedeli Yüzde 138 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2022 yılında yüzde 138,1 artarak 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 TL oldu. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise dolu olayı ilk sırayı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2022 yılında yüzde 138,1'lik bir artış göstererek 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 TL oldu. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 812 milyon 454 bin 829 TL bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı.

TÜİK, devlet destekli tarım sigortalarının 2022 yılı verilerini bugün açıkladı. Buna göre; devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış, yüzde 201,3 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasında görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 22,3'lük bir artış ile 3 milyon 77 bin 908 adet olarak gerçekleşti.

TOPLAM DEVLET DESTEK PRİM TUTARI YÜZDE 94,9 ARTTI

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 94,9 artışla 4 milyar 822 milyon 741 bin 665 TL olurken toplam prim tutarı da yüzde 92,5 artışla 9 milyar 5 milyon 954 bin 305 TL oldu. Sigorta ettirilen alan (sera dahil), 2022 yılında yüzde 21,2 artış göstererek 34 milyon 917 bin 314 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 35,7 ve yüzde 28,1 artış gösterdi.

TOPLAM ÖDENEN HASAR BEDELİ YÜZDE 32,8 ARTTI

Toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 2 milyar 218 milyon 501 bin 835 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 694 milyon 999 bin 871 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 812 milyon 454 bin 829 TL bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı.