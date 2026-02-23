Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantı 2,5 saat sürerken, kritik zirvede iç politika ve ekonomideki gelişmeler, emekli ikramiyesi, Terörsüz Türkiye süreci, İran ve Suriye'de yaşananlar ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com
