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Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor

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Antalya'da ormanlardan ve çöplerden toplanan ağaç dalları ve çam artıkları, kadınların elinde Noel çelenklerine dönüşüyor. Yılda 1 milyon adet üretilen çelenkler, tanesi 3 Euro (109 TL) fiyatla Avrupa'ya ihraç satılıyor.

Antalya'da köylülerin ormanlardan ve çöplerden topladığı ağaç dalları ve çam artıkları kadınların elinde hem sanata hem de paraya dönüşüyor. Yılda 1 milyon adet üretilen Noel çelenkleri tanesi 3 Euro (109 lira) seviyesindeki fiyatlarla Avrupa'ya satılıyor.

Antalya'da köylülerin ormandan topladığı ağaç dalları ve çam artıklarından üretilen Noel çelenkleri, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya satılıyor.

10 MİLYON EURO DÖVİZ GİRDİSİ

Noel çelengi yapan işletmelerde yaklaşan Noel öncesi yoğun mesai harcanıyor. Orman atıklarının kadınların elinde sanat eserine dönüşmesiyle oluşan kapı süslerinden geçen yıl 1 milyon adet ihraç edilerek 10 milyon Euro döviz girdisi sağlandı.

Antalya'da ormanlardan toplanan çam artığı, kozalak gibi ürünler kadınların elinde Noel çelenklerine dönüştürülerek 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Hristiyanların 24 Aralık'ta kutladığı Noel ve yılbaşı döneminde kullanılan çelenkler, kapı ve masa süslemesi olarak tercih ediliyor ve dini ritüellerde de kullanılıyor.

Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor

20 ÜLKEYE SATILIYOR

Antalya'da 23 yıldır faaliyet gösteren bir firma, yaklaşan Noel öncesi yoğun bir mesaiye başladı. Kadınlar ve orman köylerindeki tahliye ürünleri toplayıcılarından oluşan 100 kişilik bir ekip, tesiste günde yüzlerce Noel çelengi üretiyor. El emeğiyle üretilen bu çelenkler, 1 ile 3 avro arasında değişen fiyatlarla yurt dışına gönderiliyor.

Firmanın sahibi ve TİM Kadın Konseyi kurucu üyelerinden Şerife Altındal, Aralık ayının ilk haftasına kadar ihracat için yoğun bir çalışma temposu içinde olacaklarını belirtti. Noel çelenklerinin Aralık ortasına kadar sevk edildiğini söyleyen Altındal, Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti.

Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor

ATIK OLARAK KALAN ÜRÜNLER DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Altındal, kadınların el emeğiyle ürettiği Türk çelenklerinin Avrupa'daki evleri süsleyeceğini vurgulayarak, Noel günü Hristiyanların dini simgesi olarak kapılarında bu süsün bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ormanda ağaç kesiminden sonra atık olarak kalan ürünlerin katma değere dönüştürüldüğünün de altını çizdi.

Geçen yıl Türkiye genelinde Noel çelenği ihracatının 10 milyon avro olduğunu belirten Altındal, bu yıl maliyetlerin artması ve bazı ihracatçı firmaların düşük fiyat politikası nedeniyle bir miktar düşüş beklediklerini ifade etti. İhracat hedeflerinin 1 milyon adetin üzerinde olduğunu ve fiyatların 1-3 avro arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor

KADIN ÇALIŞANLAR HAYATLARINDAN MEMNUN

İki yıldır Noel çelengi üreten Gülsen Demirer, yaptığı işten keyif aldığını ve elinden çıkan bir ürünün Avrupa'da bir evin kapısını süslemesinin güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. 15 yıldır aynı firmada çalışan Güllü Bozbey ise Noel öncesi yoğunluktan bahsederek, ürettikleri çelenkleri zaman zaman kendi evlerinin kapısına da taktıklarını söyledi.

Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor

Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

çok ucuz o emeğe 3 euro avrupada 30 euro satiyorlardir

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