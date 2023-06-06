Çin, Nisan ayında Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı oldu

Almanya'nın Çin'e olan ihracatı Nisan ayında önceki aya göre yüzde 10,1 artışla 8,5 milyar euroya çıktı. Çin, Nisan ayında Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Almanya Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, 'Çin, dış ticaret açısından vazgeçilmezliğini koruyor' dedi.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 2023 Hannover Messe Fuarı'nda Haier'in endüstriyel internet platformu COSMOPlat'ın standı, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Destatis'e göre Çin, Nisan ayında Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Almanya Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, "Çin, dış ticaret açısından vazgeçilmezliğini koruyor" dedi.

BERLİN, 6 Haziran (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan geçici verilere göre Almanya'nın Çin'e olan ihracatı, Nisan ayında önceki aya göre yüzde 10,1 artışla 8,5 milyar euroya (9,1 milyar ABD doları) çıktı.

Destatis'e göre Çin'den ithalatın yüzde 1,9 artışla 12,9 milyar euroya çıkmasıyla Çin, Nisan ayında Almanya'nın en büyük dış ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

Almanya Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, "Çin, dış ticaret açısından vazgeçilmezliğini koruyor" dedi.

Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (WIFO) Aile İşletmeleri Vakfı adına yakın zamanda yaptığı bir araştırmanın sonucunda Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın, ekonomik açıdan Çin'den ayrışması halinde Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2 düşeceği öngörüsüne ulaşıldı. Bu da yaklaşık 57 milyar euro düzeyinde yıllık zarara yol açıyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, "Ekonomimizi Çin pazarından ayırmak, Almanya'daki istihdamın çıkarına olmayacaktır. Bizim yerimizi başkaları alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) Alman işletmesi Karcher'in akıllı temizlik robotu KIRA B65 Classic'i inceleyen ziyaretçiler, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Otomobil Sergi Alanı'nda Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni enerjili aracı, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua)