Çin'in Hebei eyaletinden Orta Asya'ya yeni taşıma rotası

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinden Orta Asya ülkelerine mal taşımak için hem demiryolu hem de karayolunun kullanıldığı uluslararası çok modlu yeni bir taşıma rotası hayata geçirildi. İlk tren Langfang kentinden kalktı ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar kentine ulaşacak.

LANGFANG, 4 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang kentinden kalkan ve yeni uluslararası çok modlu taşıma rotasını kullanan ilk tren görülüyor, 4 Temmuz 2023.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinden Orta Asya ülkelerine mal taşımak için hem demiryolu hem de karayolunun kullanıldığı uluslararası çok modlu yeni bir taşıma rotası hayata geçirildi.

Bu çerçevede 1.000 tondan fazla mal taşıyan bir tren, Hebei'nin Langfang kentinden Salı sabahı yola çıktı. Mallar, Çin'in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar kentine vardıktan sonra sınır ötesi karayolu üzerinden taşınacak. Kırgızistan'a ulaştıktan sonra tekrar trenle taşınacak olan mallar, son varış noktası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaşacak. (Fotoğraf: Jia Jun/Xinhua)