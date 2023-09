Çin'den gelen çekirdek fiyatları düşürüyor

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Yeşiltepe Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi üretici Tahsin Turgut, Çin'den çekirdek ithaline tepki gösterdi. Turgut, "Buna devlet büyüklerinin bir el atması lazım. Çin'den gelen çekirdeğin vergisini mi yükseliyor, kapatıyor mu artık ne yapıyorsa yapsın. Bizim buranın birinci sınıf, burası Tuz Gölü havzası, buradan çıkan çekirdeğin kalitesi hiçbir yerde olmaz. En lezzetli yer burası, Çin'den neden getiriyorlar biz de anlam veremiyoruz ama getiriyorlar. Ucuz mu getiriyorlar pahalı mı getiriyorlar bilmiyoruz. Ama bizim fiyatlarımız düşüyor" dedi.

Aksaray Yeşiltepe'de üretim yapan çekirdek üreticileri, yaşanan selden etkilenirken Çin'den gelen çekirdek nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Yeşiltepe Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi üretici Tahsin Turgut, çekirdek fiyatlarının düşmesinden şikayet etti. Turgut, şunları söyledi:

"MALLARIMIZ HEP AYAK ALTINA DÜŞTÜ, 55 LİRAYA SATTIĞIMIZ ÇEKİRDEĞİ 35 LİRAYA SATAMIYORUZ"

"Çiftçinin durumu, hali harap. Bizim burada yağışlardan dolayı sel oldu. Daha önce daha iyiydi satışlarımız. Selden dolayı sayın yetkililer bir gün geldi hepsi o, hepsi reklam amaçlıymış. Bir daha bizi arayan soran hiç olmadı devlet büyüklerimizden. Şimdi mallarımız hep ayak altına düştü. 55 liraya sattığımız çekirdeği şimdi 35 liraya satamıyoruz. Bu böyle olmaz ki. Mazot, gübre herkes biliyor fiyatını söylememize gerek yok yani yükselişleri. Maliyetlerin yarısını bile kurtarmıyor. Zaten arpamız buğdayımız para etmedi, mısırımız para etmedi, pancar sökümü başladı daha pancara fiyatını vermediler. Biz ne yapacağız? Bir çekirdeğimiz vardı onu da ayak altına aldılar sağ olsunlar" dedi.

"BİZ NE YAPALIM ŞİMDİ, HIRSIZLIK MI YAPALIM?"

Çin'den gelen çekirdeğin vergisiz geldiğini, fiyatı aşağı çektiğini söyleyen üretici Turgut, "Biz ne yapalım şimdi? Hırsızlık mı yapalım? yağmacı mı olalım? Selden sonra bir gün geldiler sağ olsunlar. Belediye Başkanımız da geldi, Valimiz de geldi, Tarım İl Müdürlüğü hepsi geldi. İkinci gün kimse yok bu ne? Hepsi reklam amaçlı kendilerini göstermeye gelmişler. Böyle olmaz, bence yalnız bırakıldık, kimse gelmedi" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEN NEDEN ÇEKİRDEK GETİRİYORLAR ANLAM VEREMİYORUZ"

Köylünün her türlü geçinebileceğini söyleyen Turgut, her şeyin pahalılaştığını ifade ederek, "İyi bir durum değil şimdi her şey pahalılaştı, hayat pahalılaştı. Benim dört tane çocuğum var, üçü öğrenci aylık giderim 20 bin TL o da kurtarmıyor beni. Böyle ne kadar dayanırsak dayanacağız yapabileceğimiz başka bir şey yok. Buna devlet büyüklerinin bir el atması lazım. Çin'den gelen çekirdeğin vergisini mi yükseliyor, kapatıyor mu artık ne yapıyorsa yapsın. Bizim buranın birinci sınıf, burası Tuz Gölü havzası, buradan çıkan çekirdeğin kalitesi hiçbir yerde olmaz. En lezzetli yer burası, Çin'den neden getiriyorlar biz de anlam veremiyoruz ama getiriyorlar. Ucuz mu getiriyorlar pahalı mı getiriyorlar bilmiyoruz. Ama bizim fiyatlarımız düşüyor, bu çekirdeklerin tohumları da Çin'den geliyor burada üretim yapan birkaç firma var yeni başladılar" dedi.

"ÇİFTÇİLERİN RAHATLAMASI İÇİN ÇİN'DEN GELEN ÇEKİRDEĞİN DURMASI LAZIM"

Çekirdek üreticiliği yapan başka bir üretici Abdurrahman Turgut ise sel öncesinde esnafın çekirdeği 45-50 liraya aldığını belirterek, "Yağmur yağdıktan sonra çekirdeklerimizi esnaflar da düşürdü. Bir de Çin'den çekirdek geliyor diye duydular ondan dolayı da düştü çekirdeğin fiyatları. Şu anda 35 liraya kadar düştü. Çiftçilerin rahatlaması için Çin'den gelen çekirdeğin durması lazım ama durdurmazlarsa esnaflar 30 liraya kadar çekirdeği düşürdü. Devletin el koyması lazım, bir yerde kurtarmıyor ama mecbur veriyoruz. Zaten buğday, arpa para etmedi. Buğday biliyorsunuz geçen sene 7 liraydı bu sene 8 lira oldu, 1 lira fark koydu bunda bir şey yok. Çekirdek iyi kötü para ediyordu, bir de Çin'den çekirdek getirme işi çıktı adam düşürdü 30-35 liraya. 25 liraya kadar çekirdek alıyor esnaflar. Bizim elimizdeki çekirdekler çıkana kadar durdurulması lazım ya da Çin'den gelen çekirdeğin vergisini yükseltmeleri lazım, başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.