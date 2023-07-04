Çin, Buğday Alımıyla Piyasanın İstikrarını Sağladı

Çin, yaz hasadını kolaylaştırma çabaları çerçevesinde buğday alım seviyesini koruyarak buğday piyasasının istikrarını güvence altına aldı. Ülkede tahıl üretimi yapılan bölgelerdeki işletmeler 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 25 milyar kilogram buğday satın aldı. Buğday alım fiyatının kilogram başına ortalama 2,76 yuan olduğu belirtilirken, fiyatın gelecekte de sabit kalması bekleniyor. Çin Tarımsal Kalkınma Bankası da yazlık tahıl alımını desteklemek üzere 110 milyar yuan değerinde kredi tahsis etti.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tai'an şehrinin Ningyang ilçesinde tarım makineleriyle buğday hasadı yapılıyor, 2 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yaz hasadını kolaylaştırma çabaları çerçevesinde buğday alım seviyesini koruyarak buğday piyasasının istikrarını güvence altına aldı.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkede tahıl üretimi yapılan başlıca bölgelerdeki işletmeler 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 25 milyar kilogram buğday satın aldı.

Bu bölgelerde buğday alım fiyatının kilogram başına ortalama 2,76 yuan (yaklaşık 0,38 ABD doları) olduğunu belirten idare, fiyatın gelecekte de sabit kalmasını beklediklerini açıkladı.

Çin, olumsuz hava koşullarına rağmen tahıl güvenliğini korumak için çok yönlü çaba sarf ediyor. Çin Tarımsal Kalkınma Bankası da bu çabalara destek olarak yazlık tahıl alımını desteklemek üzere 110 milyar yuan değerinde kredi tahsis etti.