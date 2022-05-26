Cemdağ Aydınlatma Grubu İskandinav Noral'ı satın aldı - Haberler

Türkiye iç ve dış aydınlatma sektörü firmalarından Cemdağ Aydınlatma Grubu, İskandinavya merkezli Avrupa'nın önde gelen aydınlatma markası Noral'ı satın aldı.

Cemdağ Aydınlatma Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 farklı üretim ve lojistik tesisinde faaliyet gösteren grup, Noral'ı satın alması ile Batı Avrupa'daki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Şirket satın alma ile beraber premium ürün segmentine yönelik akıllı direk, sokak/yol armatürleri ve tünel armatürleri tarafındaki faaliyetlerinde marka bilinirliğini üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Noral, İskandinavya coğrafyasının 24 milyar dolar piyasa değerine sahip SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) bankasının iştiraki olan Aura Light grubunun önemli bir markası olması ile biliniyor. Aura Light dış aydınlatma ve direk üretimi operasyonlarının büyük bir bölümünü Noral markası ile yürütüyordu.

Stockholm'de düzenlenen imza töreninde Aura Light Üst Yöneticisi (CEO) Peter Mannhart ve Aura Light CFO'su Marie Lantz, Cemdağ Aydınlatma Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Süha Cem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Süheyl Cem ve şirketin CEO'su Sina Cem tarafından atılan imzalar ile Aura Light'a ait olan tüm Noral mülkiyeti Cemdağ Aydınlatma Grubu tarafından satın alındı.

Üst segment şehir aydınlatma armatürleri üreten ve İskandinav tasarım anlayışını ön plana çıkarmış önemli bir markayı satın alan Cemdağ Aydınlatma Grubu, Avrupa'da iyi konumlanmış bir satış ağı ve proje portföyü bulunan Noral'ı satın almakla bu coğrafyada etkinliğini artırmayı hedefliyor.

"Türk aydınlatma sektörünün yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük yatırım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cemdağ Aydınlatma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Süha Cem, Avrupa'da genişleme stratejileri çerçevesinde marka satın almak için uzun süredir fırsatları değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İskandinav markası olan Noral'ı satın almamızı Avrupa pazarında premium segmentte büyümemizi sağlayacak, pazar payımızı ve söz sahipliğimizi artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu satın alma, Türk aydınlatma sektörünün yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük yatırım. Noral, yurt dışında gerçekleştirdiğimiz ilk satın alma projemiz olmakla beraber Noral'ın merkezini Almanya'da konumlandıracağız. 2022 yılındaki hedeflerimiz arasında yer alan akıllı aydınlatma ve direk üretimi yatırımlarımıza da Noral ile başlangıç yapıyoruz. Markamızın yüksek mühendislik gücünü Noral'ın tasarım gücüyle birleştiriyoruz. Cemdağ olarak bu satın alma ile sektörde bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz."