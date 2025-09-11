Haberler

Can Holding operasyonunda Türkiye'nin dev şirketlerine el konuldu

Can Holding operasyonunda Türkiye'nin dev şirketlerine el konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Can Holding operasyonunda Türkiye'nin dev şirketlerine el konuldu
Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 121 şirkete el konuldu. TMSF'ye devredilen şirketler arasında Habertürk, Show TV ve Bloomberg'ün yanı sıra Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol gibi Türkiye'nin dev şirketleri var.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verilirken, holding çatısı altında bulunan 121 şirkete el konuldu.

ARALARINDA TÜRKİYE'NİN DEV ŞİRKETLERİ BULUNUYOR

Can Holding'in 2025 yılı mart ayında devraldığı Habertürk, Show TV ve Bloomberg'ün yanı sıra operasyonda farklı sektörlerde yer alan şirketlere de el konuldu. El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport, Awox, Seikon, Telefox gibi önemli şirketler de yer alıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Mesai haftada 4 güne mi düşüyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSedat A.:

Gençlerin, yatırımcıların yurtdışına gitmesine sebep. Her ay dev holdinglere el konulup yok edilişlerini okuyoruz. Binlerce kişi işsiz kalıyor.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme88
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

akp kendi çarkına su taşımayanlsrin malına mülküne çöktü bunun Türkçesi budur

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Bu sirketleri satin alabilirmiyim acaba

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

İçini bosaltirlar satarlar galiba

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah:

Sarı öküzü verince kurtulacaklarını sananlar sıranın kendilerine geleceğini akıl edemeyen ahmaklardır.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
