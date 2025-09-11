Can Holding operasyonunda Türkiye'nin dev şirketlerine el konuldu

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verilirken, holding çatısı altında bulunan 121 şirkete el konuldu.

ARALARINDA TÜRKİYE'NİN DEV ŞİRKETLERİ BULUNUYOR

Can Holding'in 2025 yılı mart ayında devraldığı Habertürk, Show TV ve Bloomberg'ün yanı sıra operasyonda farklı sektörlerde yer alan şirketlere de el konuldu. El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport, Awox, Seikon, Telefox gibi önemli şirketler de yer alıyor.