Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent arasında iş birliği protokolü imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile Akdeniz Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temel hedefimiz, alanında yetkin ve saygın üniversitelerimizle ve teknokent yönetimleriyle, mesleki eğitim alanında iş birliği sağlayarak, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmeye yönelik bir eğitim modelini hayata geçirmek; bu çerçevede her coğrafi bölgede en az bir üniversite ile iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya programları çerçevesinde Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaretinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile Akdeniz Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Işıkhan, çalışma hayatının en önemli kilit noktalarından birisinin istihdamı artırmaya yönelik çözüm odaklı politikalar geliştirmek olduğunu kaydetti.

İstihdam artışı kadar önemli bir konunun ise nitelikli iş gücünü oluşturabilmek olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, "Bu sebeple, İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz Aktif İş Gücü Programlarımızın en önemli ayağı olan mesleki eğitim programlarımızla; piyasanın ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip iş gücü yetiştirme gayreti içerisindeyiz. İmzalanan bu protokolle temel hedefimiz; alanında yetkin ve saygın üniversitelerimizle ve teknokent yönetimleriyle, mesleki eğitim alanında iş birliği sağlayarak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmeye yönelik bir eğitim modelini hayata geçirmek. Bu çerçevede her coğrafi bölgede en az bir üniversite ile iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Güçlü Türkiye"

Çalışma hayatına atılacak gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların yapmak istediği işi bizzat mutfağında öğrenmelerini istediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, "Dolayısıyla, özellikle Akdeniz Üniversitesi gibi değerli üniversitelerimiz başta olmak üzere; oda, borsa ve sanayi birliklerinin de dahil olduğu sosyal paydaşlarımızın bu alandaki desteklerini çok önemsiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki iş birliği, güç birliği ve ortak aklın olduğu yerde başarı vardır, çözüm vardır, katma değer vardır. İmzalayacağımız protokol ihtiyacımız olan ortak akıl ve iş birliğine çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Hem çalışma hayatımızın hem de iş gücü piyasasının geleceğini ilgilendiren bu önemli mevzuda, akademi camiamızın inisiyatif alarak sorunların çözümüne katkıda bulunması ise ayrıca memnuniyet verici. İnanıyorum ki sizlerin desteği ve katılımıyla daha donanımlı, daha üretken ve alanında yetkin bir iş gücü profili oluşturarak, hem çalışma hayatına hem de geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sine katkıda bulunmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerin kafasındaki soru"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise, öğrencilerin kampüse girdikleri andan itibaren kafalarında, 'Ben buradan mezun olunca ne yapacağım' sorusu olduğunu dile getirerek, "Bu anlamda en önemli iş birlikçimiz Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Bu protokol hem üniversite hem öğrencilerimiz için çok kıymetlidir. Bu iş birliğinin artacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve Rektör Özkan protokolü imzaladı.

Bakan Işıkhan'a; Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da eşlik etti. - ANTALYA