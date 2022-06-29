Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Vedat Bilgin İhracat Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir... - Haberler

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