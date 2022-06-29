Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi