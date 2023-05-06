Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi Üsküdar Üniversitesi'nde başladı

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi teknoloji dünyasının öncü kurum ve isimlerini bir araya getirdi.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi teknoloji dünyasının öncü kurum ve isimlerini bir araya getirdi.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2005 yılında bir avuç öğrencinin, bir yazılım işçisinden çok, fikir üreten ve çözüm sunan bir nesil ortaya çıkması amacı ile Osmangazi Üniversitesi'nde başlatmış oldukları BİLMÖK (Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi) kısa bir süre içerisinde büyük ilgi görüp resmi olarak Türkiye'nin en büyük ulusal öğrenci kongresi haline geldi.

Yenilikçi ruhunu kaybetmemek adına her sene farklı bir üniversitede düzenlenen BİLMÖK'ün bu seneki ev sahibi ise Üsküdar Üniversitesi oldu.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu'nda başlayan kongre, Organizasyon Komitesi Başkanı İbrahim Bahçekapılı'nın selamlama konuşmasıyla açıldı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ve Kurucu Rektör Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın açılış konuşmalarıyla devam etti.

Fuaye alanında kurulan standlarda öğrenciler ve katılımcılar yenilikleri yakından takip edebilecekleri projeleri yakından incelerken, bankacılık, telekomünikasyon, yazılım ve teknoloji dünyasının önemli şirketleriyle de tanışma fırsatı buldu. Kongrede üniversite sunumları da gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Organizasyon Komitesi Başkanı İbrahim Bahçekapılı, "2018 yılında organizasyon komitesi başkanımız ile birlikte kongreyi üniversitemize getirmenin hayalini kurarken bu yıl yedi bölgenin tamamından gelen temsilci öğrencilerin ve siz değerli misafirlerimizin katılımıyla kongreye ev sahipliği yapıyoruz. Üniversitemizin her birimi kongremizin farklı süreçlerinde bizlerin yanında oldu. 17 kişilik organizasyon komitemiz 19. BİLMÖK'ü her birinin farklı katkılarıyla bugün sizlerle buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci de "Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin 19'uncusunu düzenlediği böyle bir kongrenin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi anlıyoruz." şeklinde konştu

Çerezci, "Günümüzde bütün ülkeler bilişim teknolojisine çok yoğun yatırım yapıyorlar. Uzay araştırmaları, sağlık araştırmaları gibi her alanda yazılımların ne kadar önemli olduğunu hepimiz bizzat yaşıyoruz. Ülkemizde de bu konuda çok ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 19 yıl önce başlamış olan bu aksiyonu planlayan arkadaşların o zamanlardan geniş bir düşünce ufkuyla yola çıkmalarından büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Nazife Güngör de 19 yıldır böyle bir etkinliği profesyonelce düzenledikleri için öğrencileri kutladığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz Üsküdar Üniversitesi olarak böylesine sürdürülen, örgütlü ve kendini kanıtlamış bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu duyuyoruz. Yarınları siz oluşturacaksınız çünkü çağımız dijital çağ. Sizlerin oluşturacağı vizyon insanlığa yön verecek. Mesleki yetkinliğinize mutlaka insani duyarlılığınızı da katın. Çok güzel işler yapabilirsiniz ama buna insani damganızı vurmazsanız kimin ilerde hangi niyetle bu teknolojileri kullanacağını kestirmek mümkün olmaz."

-Dijital çağda bilgi üretenlerin nesnesi değil öznesi olmamız gerekiyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da üniversiteyi 2011 yılında kurduklarında bir tema belirlediklerini aktararak, "Sağlık ve mühendislik alanlarını birleştirmek gibi AR GE odağı seçmiştik. Bununla ilgili 2013 yılında ilk defa bir fikir festivali gerçekleştirdik. Bilim ve fikir festivalinin konusu da 2013 de yapay zekaydı. Çok bilinmeyen, konuşulmayan bir konuydu. Gelecekte dünyanın gidişi o yönde ve bazı öncüller olduğu için bunu fark ettik ve bunu uygulamaya geçirdik." İfadelerini kullandı.

Tarhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşmeyi kontrol eden dünyayı kontrol eder tarzındaki bir yaklaşım hakim. Bunun için biz dijital çağda bilgi üretenlerin nesnesi değil öznesi olalım, kullanan değil üreten olmamız gerekiyor. Bunun için yeni fikirler üretin, ürettiğiniz fikirlerin patentini almaya çalışın. Biz üniversitede kuluçka merkezi olarak bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapıyoruz.

Arkadaşlarımıza patent için şirket kurmasından tutun, proje üreterek bilime katkı sağlamasını, geleceklerine yatırım yapmasını sağlayacak alt yapıyı hazırladık. Sadece kendi üniversitemizdeki öğrencilere değil diğer öğrencilere de destek oluyoruz."