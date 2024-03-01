Beşiktaş, Borsada En Fazla Kazandıran Spor Şirketi Oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 24 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 9,5 değer kazandı.

Şubatta yatırımcısını Beşiktaş ve Trabzonspor sevindirirken, Fenerbahçe ve Galatasaray üzdü. Analistler, 4 büyüklerin finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldığını belirterek, mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntıların spor şirketlerinin hisse performanslarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Geçen ay Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati'yi transfer eden Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 24 yükseldi. Kulüp ayrıca 3 yıllığına Beko ile forma göğüs sponsorluğu imzaladıklarını, Arçelik ile de forma sponsorluğu için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Bu sezon ilk kez 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah-beyazlı takım, son 4 maçında 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ayrıca TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Beşiktaş'ı Trabzonspor takip etti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri de şubat ayında yüzde 10,9 değer kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanmış oldu. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde Lig'de iddiasını sürdürüyor.

Lig'in ilk iki sırasındaki takımlar yatırımcısını üzdü

Yatırımcısına, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 2,4, Fenerbahçe Futbol AŞ ise yüzde 6 kaybettirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede bulunmasına karşın borsada yatırımcısını memnun edemedi. Kulüp, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi.

Yıl başından bu yana en fazla Beşiktaş kazandırdı

Spor şirketleri yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansında yatırımcısına kazandırdı. Yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte spor şirketlerinin hisseleri yılbaşına göre yükseldi.

Bu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 57,7, Fenerbahçe'nin yüzde 13,9, Galatasaray'ın yüzde 11,4, Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 7,4 arttı.

En fazla piyasa değerine sahip takım Beşiktaş oldu

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, şubat ayını 16 milyar 233 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı 10 milyar 313 milyon 716 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 7 milyar 581 milyon 600 bin lirayla Galatasaray, 4 milyar 325 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2023, Ocak 2024, Şubat 2024, kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: