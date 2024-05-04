Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi: Türklerin Almanya'daki başarıları gurur kaynağımız

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerde çok büyük başarılar yakalandığını belirterek, "Türklerin Almanya'da yarattığı ekonomik canlılık ve kurdukları büyük sermayeli şirketler; ayrıca, Avrupa ve Almanya'da pek çok sektörde, kendine sağlam bir yer edinen gençlerimiz ve tecrübeli vatandaşlarımız gurur kaynağımızdır." dedi.

Büyükelçi Şen, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen "8. Türk-Alman Ekonomi Günü"nde, Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2023'te Almanya'yı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir'in de nisan sonunda Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Şen, "Yakın dönemde yapılan bu ziyaretler her düzeyde kapsamlı siyasi ilişkilerimize yeni bir soluk getirdi, yeni bir boyut kazandırdı. Ziyaretler kapsamında, Cumhurbaşkanlarımız, siyasi işbirliğimizin yanı sıra ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik iradelerini ortaya koydular. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere talimatı olan 60 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız." diye konuştu.

Şen, serbest girişime inanan iş insanlarının çabasıyla, Almanya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı sonu itibarıyla 50 milyar dolar seviyesini aştığını dile getirerek, bu ticari başarının, bugün iki ülkenin de refah ve ekonomik büyüklüğüne katkı sunduğunu kaydetti.

"İkili ilişkilerde büyük başarılar yakalandı"

Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerde çok büyük başarılar yakalandığını belirten Şen, şunları söyledi:

"1961 yılından bu yana Almanya'ya yerleşen Türklerin Almanya'da yarattığı ekonomik canlılık ve kurdukları büyük sermayeli şirketler; ayrıca, Avrupa ve Almanya'da pek çok sektörde, kendine sağlam bir yer edinen gençlerimiz ve tecrübeli vatandaşlarımız gurur kaynağımızdır. Kuzey Ren-Vestfalya, 22 bin civarında uluslararası şirketin faaliyetlerinin de katkısıyla Almanya'nın en büyük ekonomik büyüklüğüne sahip eyaletidir. Aynı zamanda Türk-Alman işbirliğinin de en üst seviyede sağlandığı bölgelerin başında gelmektedir. Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya'nın dış ticaret hacmi, 2023 yılında 11,34 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 850 Türk şirketinin yatırımı bulunan bölgede, 2022 yılında en fazla şirket kurulumu ise, ABD ve Çin'in önünde, 91 şirketle, Türkiye merkezli firmalar tarafından yapılmıştır. "

"Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Almanya'da ve Almanya'nın en büyük ekonomisine sahip Kuzey Ren-Vestfalya'nın iş dünyasında bu denli etkin olmayı başaran insanlarımızı gönülden kutluyorum" diyen Şen, şöyle devam etti:

"Elbette, bu denli kapsamlı bir ekonomik işbirliğinin daha da ileri taşınabilmesi için özel sektörün kendi içindeki birliğinin kurumsallaşmasına da ihtiyaç bulunmaktadır. 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamaya yaklaştığımız bir dönemde, şirketlerin ve iş insanlarının bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmeleri; yeri geldiğinde teknoloji, eğitim, yatırım gibi alanlarda ortak projeler ortaya koyması gereklidir. Bireylerin elde edemeyeceği başarıları ancak ortak amaç etrafında birleşen topluluklar başarabilir."

Büyükelçi Şen, Türklerin binlerce yıldır, önce Orta Asya'da ve Kafkaslar'da, sonrasında ise Batı Asya, Anadolu ve Balkanlar'da, dünyanın en büyük ticari rotalarının merkezinde yer alarak, ticaret alanında bugün sahip olduğu tecrübesine ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkler, ticaretin getirdiği zenginlik ve çeşitlikten fayda görmüş, Avrupa ve Asya'nın ekonomilerinin gelişiminde ise her daim pay sahibi olmuştur. Dünyanın sayılı sanayi ülkelerinden olan Almanya ise Avrupa'nın tek pazar halini almasına ve kıta içindeki ticari engellerin kaldırılmasına öncülük etti. Almanya; bölgesel ve küresel refaha katkı sunarken, engelsiz ticaretin en büyük kazanımlarını da tecrübe etmiştir. Böyle bir geçmişten gelen iki ülke iş insanları elbette ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasının da en büyük destekçisi olacaktır."

"Türk vatandaşlarına vize serbestisinin sağlanması hem Türk hem de Alman iş insanlarına büyük fayda sağlayacak"

Ticarete önemli katkıları olan Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenerek, kapsamındaki tarım ve hizmetler gibi kısıtlamaların kaldırılması ve malların serbest dolaşımının yanı sıra Türk vatandaşlarına vize serbestisinin sağlanmasının hem Türk hem de Alman iş insanlarına büyük fayda sağlayacağının altını çizen Büyükelçi Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin sağlanarak tek pazara katılması Türk ve Alman iş çevrelerine en büyük katkıyı sunacak nihai amaçtır. Bu çerçevede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ardından Türkiye'nin AB'ye tam üye olarak ortak pazara dahil olması yönündeki çabalar, hem Türk hem de Alman iş çevreleri tarafından benimsenmelidir. Böylece, hem Alman hem de Türk girişimciler için büyüme fırsatları yaratacak bu adımlar, vakit kaybetmeden atılabilecektir."