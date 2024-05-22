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Kara Ağaç Destanı bitti mi, final mi yaptı?

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Kara Ağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı final mi yapacak merak ediyor. Peki, Kara Ağaç Destanı bitti mi, final mi yaptı?

Kara Ağaç Destanı dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kara Ağaç Destanı bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kara Ağaç Destanı bitti mi, final mi yaptı?

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

KARA AĞAÇ DESTANI FİNAL Mİ YAPTI?

Son gelen haberlere göre Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, Hakan Boyav ve Ayten Uncuoğlu'nu buluşturan dizi13. Bölümüyle sezon finali yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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