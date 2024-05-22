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İngiltere erken seçime mi gidiyor? İngiltere seçimleri ne zaman?

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İngiltere erken seçime mi gidiyor? İngiltere seçimleri ne zaman? İngiltere'de hükümetin erken seçim kararı alıp almayacağı merak konusu oldu. İngiltere'de seçimlerin ne zaman yapılacağı ise araştırılıyor.

İngiltere'de erken genel seçimin tarihi belli oldu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan parlamentonun feshini istediğini ve Charles'ın ise bunu kabul ettiğini söyledi.İngiltere erken seçime mi gidiyor? İngiltere seçimleri ne zaman? İşte merak edilenler...

İNGİLTERE ERKEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan parlamentonun feshini istediğini ve ocak ayında yapılması planlanan genel seçimin ise erkene alınarak 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Başbakan Sunak, başkent Londra'daki Downing Caddesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 4 Temmuz Perşembe günü sandık başına gideceğini söyledi. Sunak, "Bugün erken saatlerde Majesteleri Kral ile parlamentonun feshedilmesi talebinde bulundum. Kral bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçim yapacağız." dedi.

"SEÇİM, SOĞUK SAVAŞ'IN SONA ERMESİNDEN BU YANA OLDUĞUNDAN DAHA TEHLİKE BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK"

Sunak, bu seçimin dünyanın "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana olduğundan daha tehlikeli" bir dönemde gerçekleşeceğini söyledi. Sunak'ın bu açıklaması, Kabine Toplantısı'nın ardından geldi.

Avam Kamarası'ndaki Başbakan Soruları (PMQ'lar) oturumu sırasında İskoç Ulusal Partisi'nin Westminster lideri Stephen Flynn, Sunak'a seçim yapmaktan "korkup korkmadığını" sordu. Başbakan, seçimlerin daha önce defalarca dile getirildiği gibi yılın ikinci yarısında yapılacağını söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın da, seçim duyurusuna yanıt olarak bugün ilerleyen saatlerde ulusa sesleneceği bildirildi.

30 MAYIS'TA PARLAMENTO FESHEDİLECEK

Diğer taraftan ülkede 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim öncesi parlamento 24 Mayıs'ta tatile girecek. 30 Mayıs'ta ise feshedilecek. Seçim sonrası yeni parlamento, 17 Temmuz'da göreve başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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