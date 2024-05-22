Survivor 2024 All Star'da haftanın ilk eleme adayı Özgür Tetik oldu. Konsey sonrası yaptığı samimi açıklamalarda, "Burada sevilen ve gözden çıkarılmak istemeyenler ile sevilen ve gözden çıkarılanlar olarak belki de iki grup var," diyerek takımına olan sitemini dile getirdi. Peki, Survivor Özgür Tetik kimdir ve kaç yaşındadır? SURVİVOR 2024 ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Özgür Tetik kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Özgür Tetik, 1975 yılında Yalova'da doğdu. Ortaokul yıllarında basketbola ilgi duymaya başlayarak uzun yıllar boyunca basketbol oynadı ve amatör liglerde yer aldı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları yapan ve uygulatan Özgür Tetik, 2002 yılında triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Tuğba Tetik ile evli olan Özgür Tetik, Survivor 2023 sezonunda ikinci oldu. Şu anda Survivor All Star 2024 sezonunda başarılı bir şekilde yarışmaya devam ediyor.