Başkent EDAŞ, Kırıkkale ve Bartın'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Tamamladı

Başkent EDAŞ, Kırıkkale ve Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı için bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını tamamladı. Kırıkkale'de bin 497 trafo ve 7 bin 371 kilometrelik hat üzerinde çalışmalar gerçekleştirilirken, Bartın'da ise 4 kilometrelik yeni kablo döşendi ve 87 aydınlatma armatürü ile 2 elektrik panosu montajı tamamlandı.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Kırıkkale'de bin 497 trafo ve 7 bin 371 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 888 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 61 trafo ve 25 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 690 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

87 AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE 2 YENİ ELEKTRİK PANOSU MONTAJI TAMAMLANDI

Bartın'da hizmet verdiği 147 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 87 yeni aydınlatma armatürünün montajı ve yeni 2 elektrik panosu montajını da tamamlandı.