Başkent EDAŞ, Karabük'te enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yeniledi

Başkent EDAŞ, Karabük'te bulunan enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yeniledi.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), zorlu coğrafyadaki olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Karabük'te 177 binden fazla kullanıcısına daha iyi hizmet vermek için bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Karabük'te 1978 yılında inşa edilen Enerji Nakil Hattı ve bu hatta bağlı yerleşim yerlerini besleyen hatların kullanım ömrünün dolması nedeniyle başlatılan altyapı yenileme projesi Mayıs-Aralık 2023 tarihlerini kapsayan 7 aylık süreçte başarıyla tamamlandı.

Başkent EDAŞ'ın 41 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği proje ile 786 tesisat ve 2 bin 280 tüketicinin kullanımı için kesintisiz enerji sunuldu.

Karabük'te enerji kalitesi yatırımlarla artıyor

Başkent EDAŞ; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Karabük'te hayata geçirilen yeni yatırım projesiyle de Bolkuş, Pirinçlik, Salmanlar, Demirciler, Şenler, Sipahiler ve Düzçam köylerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 8,2 km enerji nakil hattı, 6,25 km müşterek yüksek gerilim şebeke ve 13,3 km alçak gerilim şebekesi tesis edildi. Kullanılan enerji kalitesini artırmak ve kesintileri engellemek için 2500 kVA gücünde trafo yenileme çalışmalarının da yapıldığı bölgede 5 adet Kesicili Ölçü Kabini de hizmete alındı. - KARABÜK