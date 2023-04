Başkan Şeker: 'Türkiye'de sofralık kayısı deyince akla Mut gelir'

Yeni kayısı hasat sezonu ile ilgili bilgi veren Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, " Türkiye'de sofralık kayısı deyince akla Mut, zeytin deyince akla Mut, sıfır asitsiz Zeytinyağı deyince Mut, Erik deyince akla Mut, tarım deyince akla Mut gelir" dedi.

Türkiye'nin Sofralık kayısı üretiminde ilk sırada yer alan Mersin'in Mut ilçesinde ay sonu ile hasadın başlaması bekleniyor. Hem iç hem dış piyasaya gönderilen kayısı önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Bu yıl sofralık kayısıda hem iç piyasada hem de ihracatta diğer yıllara göre daha da artacağını belirten Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, sofralık kayısıda Türkiye'de en kaliteli ürünün Mut'ta yetiştirildiğini belirtti. Şeker,"Bunu tüm Türkiye'ye duyurup, en büyük pazar payından Mut'un yararlanması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 90'ının üretiminin ilçelerinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şeker, "Mut, tarımda önemli bir yere sahip. Türkiye'de sofralık kayısı deyince akla Mut, zeytin deyince akla Mut, Erik deyince akla Mut, Tarım deyince akla Mut gelir. Türkiye'de en kaliteli ürünün Mut'ta üretildiğini hepimiz biliyoruz. Sofralık kayısı üretiminde Mut rakipsiz ve bunu da tüm Türkiye'ye ve Dünya ülkelerine duyurup, en büyük pazar payından Mut'un yararlanması için mücadele ediyoruz herkesin bilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Her zaman Mut üreticilerinden yana olduklarını aktaran Şeker, "Yine bir kayısı sezonuna geldik. Nisan ayı içerisinde açık alanda sofralık kayısı satışına başlanır. İlçeye ellinin üzerinde ihracatçı geliyor. Buda kayısımızın ülkelere ihracatı yapılması demek. Vatandaş evine götüreceği ekmeği rahat ve iyi bir kazanç elde ettikleri zaman mutlu olurlar, huzurlu olurlar ve geleceğe güvenle bakarlar. Mut Belediye Başkanı olarak ve Mut'un bir evladı olarak, tarımın daima yanındayız. Her zaman her vatandaşımızın ekmeğinin de bir gram da olsa, bir milim de olsa yardımcı olabilmek adına mücadele vermekteyiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN