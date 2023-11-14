Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Ghorashal-Polash Üre Gübresi Projesi'nin açılışını yaptı

Bangladeş'in Narsingdi kentindeki Ghorashal-Polash Üre Gübresi Projesi'nin inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Güney Asya ülkesinin en büyük ve ilk yeşil gübre fabrikasının açılışını yaptı. Projenin inşaatına 2020 yılında başlanmıştı.

NARSİNGDİ, 14 Kasım 2023 (Xinhua) -- Bangladeş'in Narsingdi kentindeki Ghorashal-Polash Üre Gübresi Projesi, 12 Kasım 2023.

Ghorashal-Polash Üre Gübresi Projesi'nin inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Güney Asya ülkesinin en büyük ve ilk yeşil gübre fabrikasının açılışını yaptı.

Projenin inşaatına 2020 yılında başlanmıştı. Çin Ulusal Kimya Mühendisliği ve İnşaat Yedi (CC7) Limited Şirketi, mega projenin planlandığı gibi tamamlanması için Japon ortağı Mitsubishi Ağır Sanayi ile işbirliği içinde çaba sarf etti. (Fotoğraf: Sun Nan/Xinhua)