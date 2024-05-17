Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal krediler sektörün gelişmesi için büyük öneme sahip

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal kredilerin sektörün gelişmesi için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu sayede çiftçilerimizin yatırım yapmaları, üretimi ve gelirlerini artırmaları için gerekli olan finansman ihtiyacını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarımsal üretimde önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden tarımsal AR-GE'ye, kırsal kalkınma yatırımlarından su ve sulama yatırımlarına, tarımsal desteklerden sübvansiyonlu kredilere kadar, birçok alanda üretimi ve üreticiyi desteklediklerini kaydeden Yumaklı, üreticinin modern tarımsal üretim yöntemleri ile tanışmasını sağladıklarını anlattı.

Yumaklı, genç ve kadın üreticilere hibe desteklerde pozitif ayrımcılık yaparak sektöre katılmalarını sağladıklarını ifade ederek, "Böylece tarımsal verilerimizde önemli artışlar gerçekleşti. Tarım-orman sektörümüz son 21 yılın 16'sında büyüme gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 137 milyon ton bitkisel üretimle rekor kırdıklarını aktaran Yumaklı, "69,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla, Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasına girdik. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 9,3 milyar dolarlık tarımsal ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdık. Hem ihtiyacımız olan gıdayı üretiyoruz hem de ürettiğimiz gıdanın fazlasını ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, son 10 yıllık süreçte dünyada ve bölgede sektörü etkileyen birçok değişim yaşadıklarını belirterek, "İklim değişikliğinden nüfus artışına, pandemiden savaşlara, afetlerden göçlere kadar, sektörü etkileyen birçok risk faktörüne rağmen bu süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayımız 74 bin kişi, alan miktarımız 6,4 milyon dekar arttı"

Son 22 yılda tarımsal üretime kazandırdıkları güçlü altyapıyı, daha dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarına işaret eden Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma vizyonu ile yola çıktıklarını söyledi.

Yumaklı, tarım politikalarını 5 temel eksende topladıklarını, bunların sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son 1 yılda tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması, kayıt altına alınan arazi miktarını artırarak, desteklerden faydalanan çiftçi sayımızın artırılması ve tarım sayımı gibi önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu çalışmaların sahada meyvelerini almaya başladığımızı da özellikle ifade etmek istiyorum."

Geçen seneye göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının 74 bin kişi, alan miktarının 6,4 milyon dekar arttığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Üretim planlaması kapsamında, teknik komitelerin karar alma süreçlerini bu hafta tamamlayacağız. Hazırlanan raporlar, kurul onayına sunulmak üzere bakanlığımıza gelmiş olacak. Belirlenen takvim doğrultusunda 3 yıllık üretim planlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Yakın zamanda açıklayacağımız yeni tarımsal destekleme modelimizi de üretim planlamasına entegre ederek, sektörümüzün gücüne güç katacağız."

"Ülkemizin rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, 22 yılda üreticinin modern tarım yöntemleriyle buluşması için en önemli araçlardan birinin sübvansiyonlu tarımsal krediler olduğuna işaret etti.

Tarımsal kredilerin sektörün gelişmesi için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede çiftçilerimizin yatırım yapmaları, üretimi ve gelirlerini artırmaları için gerekli olan finansman ihtiyacını sağlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektörün bu ihtiyacına cevap vermek için yoğun mesai harcıyoruz. Tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretime entegre ettiğimiz yeni kredilerin de hayırlı olmasını diliyorum. "

Yumaklı, "Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır" düsturuyla ülkenin rekabet gücünü artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.