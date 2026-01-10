Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun Batı Çevre Yolu'muzun yapımı bittiğinde şu anda 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut güzergah 13,3 kilometre kısalarak 10 dakikada geçilebilecek. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Durmak yok, yola devam" sloganıyla kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Kara yolunun, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla lojistik sistemin ana damarı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye'de de kara yollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel unsuru oluşturduğunu belirtti.

Son 24 yılda kara yolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerine, ülkenin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarına işaret eden Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 49 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk." diye konuştu.

Geçen yıl 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre de tünel inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, bu yıl içinde de 280 kilometre bölünmüş yol ve 735 kilometre bitümlü sıcak kaplama yapmayı planladıklarını bildirdi.

Böylece 2026 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 329 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu ise 32 bin 796'dan 33 bin 531 kilometreye çıkaracaklarını vurgulayan Uraloğlu, bu yatırımlarla sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağladıklarını aktardı.

Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda 91 milyar liralık yatırım

Bakan Uraloğlu, Samsun'un Karadeniz'in kuzey kapısı olarak limanı, modern lojistik merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesiyle Türkiye'nin en stratejik ticaret ve üretim üsleri arasında yer aldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu dinamik ekonomik yapı, hızla artan nüfus ve sanayi hareketliliğiyle birleşince Samsun'u hem bölgesel hem de uluslararası transit trafiğin kilit geçiş noktası yapmıştır. Güçlü üretim kapasitesiyle ihracatını sürekli artıran şehrimiz kara, deniz, hava ve demir yolu bağlantılarıyla Orta ve Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezi haline gelmiştir. Bizler de Samsun'un bu potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Samsun Çevre Yolu'nu, devamında Canik viyadüklerini, Tekkeköy, Bafra Kavak ve Havza köprülü kavşaklarını, havaalanı köprülü kavşağı gibi birçok projeyi hizmete sunduk."

Samsun'un ulaşım altyapısına güç katacak en büyük projelerden biri olan Samsun Batı Çevre Yolu'nun temelini atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getiren Uraloğlu, şehrin hızla büyüyen sosyoekonomik yapısı ve artan trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle batı aksında şehir içi arterlerin ağır yük taşımakta zorlandığına dikkati çekti.

Karbon salınımı 20 bin 472 ton azalacak

Transit trafiğin şehir merkezinden geçmesinin hem günlük yaşamı zorlaştırdığını hem de lojistik akışını yavaşlattığını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Samsun Batı Çevre Yolu'nu hayata geçiriyoruz. Toplam 16,3 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğimiz bu proje bünyesinde toplam 1757 metre uzunluğunda 2 çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşak yer alacak. Tamamlandığında Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağı gibi şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışı daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Transit trafiğin şehir merkezinden ayrılmasıyla trafik güvenliği artacak, kent içi yaşam kalitesi yükselecek. Proje güzergahında ticaret, servis ve lojistik alanlarının gelişmesiyle ekonomik hareketlilik artacak, inşaat sürecinde ve sonrasında istihdam desteklenecek.

Alternatif koridorlar sayesinde acil durum ve afet anlarında tahliye imkanları güçlenecek, vatandaşlarımızın iş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ayrıca, organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyon güçlenerek bölgesel ticaret ve turizme büyük katkı sunulacak. Samsun Batı Çevre Yolu'muzun yapımı bittiğinde şu anda 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut güzergah 13,3 kilometre kısalarak 10 dakikada geçilebilecek. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da 20 bin 472 ton azaltarak Samsun'umuzun eşsiz doğasını koruyacağız."

Samsun Batı Çevre Yolu'nun yapımını yürütecek Karayolları Genel Müdürlüğü personeline, yüklenici firmalara ve çalışma arkadaşlarına, projenin yatırım programına alınmasında emeği geçen Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve milletvekillerine teşekkür eden Uraloğlu, kamulaştırma ve imar işlerini yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı'na da işbirliği ve özverisi için şükranlarını sundu.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da katıldığı törende, konuşmaların ardından çevre yolunun temeli atıldı.