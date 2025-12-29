Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktığını belirterek, "Aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayımız 46 milyonun üzerine çıktı. Yıl sonuna kadar ise bu rakamın 48 milyonla kapatmasını hedefliyoruz." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Faruk Kacır ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani'nin katılımıyla düzenlendi.

Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, zamanın çağın en kıymetli hazinesi olduğunu belirterek, hızla akan yaşamın ritminde, ulaşımın artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda medeniyet göstergesi, bir kalkınma dinamosu olduğunu söyledi.

Havacılığın ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak, insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan çok önemli bir köprü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, Afro-Avrasya coğrafyasının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birisine sahip durumda. Bakın, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin bulunduğu merkezdeyiz." diye konuştu.

Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak son 23 yılda hayata geçirdikleri cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiklerini dile getirdi.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarının bilgisini paylaşan Uraloğlu, "İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi gibi 16 havalimanımızı inşa ederek sivil havacılığımıza kazandırdık. Yine pasif durumda olan 16 havalimanımızı da adeta yeniden yaparak sivil havacılığımızın hizmetine sunduk yani 32 tane havalimanını 23 yıllık bir periyotta ülkemize kazandırmış olduk. Şöyle bir basit hesapla yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir ülke inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı ile havalimanı sayımızı 58'den 60'a çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da bir ilki hayata geçirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 34 milyon seviyesinden 2024 yılı sonunda 231 milyon yolcuya çıkarak Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldiğini belirtti.

Uraloğlu, bu yılın 11 ayı içinde 229,7 milyon yolcuya hizmet verildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sadece İGA ile 77 milyon 524 bin yolcu taşıdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle, ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birisi haline getirdik. Dış hat uçuş ağımızda, 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün dış hatlarda tam 132 ülkede 355'e noktaya uçabilen Türkiye var. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısı sadece 81 idi. Bugün 175.

Bu alanda dünyada en çok anlaşma bulunan ülkelerin başındayız. Bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist operasyonunu 17 Nisan'da devreye alarak Avrupa'da bir ilki hayata geçirdik. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtik. İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla daha verimli ve dinamik kapasite yönetimi ile olası gecikmeleri de ortadan kaldırmış olduk. Aynı zamanda uçakların gökyüzündeki bekleme sürelerini azaltarak yakıt tasarrufunu da maksimize etmiş olduk."

"Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı"

Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sadece bir havalimanı değil, İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunan, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendiren, sınırları zorlayan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Avrupa'da "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı unvanını taşıyan bu eşsiz tesisin, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye de devam ettiğine işaret etti.

25 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan ikinci pistin devreye alınmasını anımsatan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen daha hızlı, daha güçlü bir ivme kazanmıştı. 3 bin 540 metre uzunluğundaki bu pist, geniş gövdeli uçakların inişine imkan sağladı. Yeni taksi yolları, yüksek kapasiteli apronlar, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üstyapılarla hava trafik kapasitesi büyük ölçüde artmış durumda. Havalimanımız, bu yatırımla gerçek potansiyelini ortaya koydu. Bu gelişimin katkıları rakamlara çarpıcı şekilde yansımış durumda." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, 2023'ün 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 2025'in aynı döneminde yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin yolcuya ulaşmış durumda olduğunun bilgisini paylaştı.

Sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu da geride bırakmış olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Hatta, aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayımız 46 milyonun üzerine çıktı. Yıl sonuna kadar ise bu rakamın 48 milyonla kapatmasını hedefliyoruz. Bu rakamlar, ikinci pistin Sabiha Gökçen'e ve Türk havacılığına ne kadar büyük bir doping etkisi yaptığını, sınırları nasıl zorladığını açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracak"

Uraloğlu, artan yolcu trafiğini karşılamak, daha hızlı, güçlü ve konforlu hizmet sunmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Bugün açılışını yaptıkları 1. Faz ile havalimanının hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan çalışmalarla, ilk terminal binası T1, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu. Terminal 1 ve Terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda, 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Artık yürüyen bantlar ve elektro-mekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanmış oluyor. Bu faz kapsamında, 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip Uzak Uçak Bekleme Salonu da hizmete hazır hale getirildi. Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede, 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yeme-içme alanları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak."

Uraloğlu, proje kapsamında, havalimanının kara tarafı ulaşımını daha düzenli ve daha erişilebilir hale getirecek kapsamlı bir otopark düzenlemesini de hayata geçirdiklerini söyledi.

Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafın ulaşımının da güçlendirildiğini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzenleme ile yolcularımızın metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracak. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yalnızca bir altyapı projesi değil, İstanbul'un ve ülkemizin havacılık vizyonuna adanmış, geleceğe uzanan bir mirastır. Burası, milyonlarca yolcunun hayallerini gökyüzüne taşıyan, hızlı, güvenli ve konforlu bir kapı. Türk havacılığının parlayan yıldızını daha da ışıldatan bir sembol olarak faaliyetlerine güçlenerek devam edecektir."

Uraloğlu, konuşmasını Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polise Allah'tan rahmet dileyerek sonlandırdı.

Bakan Uraloğlu, beraberindeki heyet ile hizmete alınan terminal binasını gezdi.