Bakan Kacır, AK Parti İstanbul İş Dünyası İftarı'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye bugün yeni nesil havacılıkta dünyanın en iddialı ülkelerinden biridir. İnsansız hava araçlarında dünyada pazar lideri haline gelmiştir." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İş Dünyası İftarı"nda konuşan Bakan Kacır, Ramazan'ın ilk gününden bugüne sahurda olsun iftarda olsun AK Parti teşkilatları olarak hep sahada olduklarını söyledi.

Dünyanın büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirten Kacır, "Bizler Türkiye'de huzur iklimini müşahede eder yaşarken, dünyanın dört bir tarafında sıkıntılar, sorunlar maalesef devam ediyor. Dünya sistemi adeta çatırdıyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor." diye konuştu.

Bu işaretleri bir süredir bütün dünyanın aldığını dile getiren Kacır, "Serbest ticaretin, liberal ekonominin, küreselleşmenin artık eskisi gibi devam etmeyeceği bir dönemde olduğumuzun, özellikle iş dünyası olarak bir süredir yakinen farkında, idrakindeydik. Ama şimdi görünen o ki bu geçiş dönemi de oldukça sancılı olacak ve maalesef ki dünyanın dört bir yanında çatışmalar, savaşlar devam ediyor ve muhtemelen bir süre daha devam edecek." şeklinde konuştu.

Bütün bu yaşanılanların Türkiye'ye ve Türk milletine zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Kacır, "Hamdolsun bunu bugüne kadar büyük ölçüde başardık. Kuzeyimizde 4 yıla yakın zamandır devam eden bir savaş var. 1 milyondan fazla insanın maalesef hayatını kaybettiği savaştan söz ediyoruz. Ama bu savaşın hem Türkiye'ye verebileceği zararları minimum seviyeye indirgemek hem de bir an evvel bu savaşın son bulması için dünyanın en güçlü diplomatik çabasını göstermek konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm kademeleri büyük bir gayret içinde oldular ve bugüne kadar da Türkiye'yi bu ateşten muhafaza etmeyi başardılar." ifadesini kullandı.

Kacır, İsrail'in 800 günü aşkın süredir bir soykırım icra ettiğini ve halen de bunun durdurulmuş olmadığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bizler Türk milleti olarak sorumluluğumuzun Türkiye sınırlarında kısıtlı olmadığı bilinci ve anlayışıyla hareket ediyoruz. Özellikle insani ihtiyaçların karşılanması konusunda dünyada en fazla gayreti gösteren ülke Türkiye'miz, en fazla gayreti gösteren Türk milleti ve devlet olarak da hem bu soykırımın son bulması için tüm uluslararası kanalları seferber etme çabası içerisindeyiz hem de oradaki kardeşlerimize insani yardım elini en güçlü şekilde eriştirebilmenin, uzatabilmenin çabası içindeyiz. Bütün bu çabalarımız sizinle birlikte yürüyen gayretler. Özellikle insani yardımlar konusunda ben biliyorum ki bu salondaki pek çok dostumuz da başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara, masumlara yardımlarını çok güçlü şekilde uzatıyorlar. Allah sizlerden razı olsun diyorum."

İran'ın bundan 8 ay önce bir saldırıya uğradığını ve 12 gün boyunca bir çatışmanın yaşandığını hatırlatan Kacır, 8 ay sonra bu sefer daha şiddetli bir çatışma ortamını hem İran hem de bütün bölgenin dahil olmuş olduğunu ifade etti.

"Türkiye kendi göbeğini kendisi keserek bugünlere gelmiştir"

Bakan Kacır, bu çatışmaların da bir an önce son bulması için gayret gösterdiklerini aktararak, "Görünen o ki uluslararası hukuk artık işlerliğini büyük ölçüde yitirdi. Ne Birleşmiş Milletler, ne Adalet Divanı, ne İnsan Hakları müesseseleri bu çatışmaları engellemeye ya da başlamış savaşları sonlandırma konusunda gerekli kudrete sahip değiller. Biz üzerimize düşeni elbette yapacağız. Ama özellikle gelecek adına her zaman Türkiye'yi hiç kimsenin zarar vermeye cesaret edemeyeceği bir caydırıcılık seviyesine eriştirmek için de bugüne kadar olduğundan çok daha fazla çalışmak zorundayız, çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayisinde büyük işler başardığına dikkati çeken Kacır, bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle mümkün olduğunu ve güçlü bir iradeyle bugünlere gelindiğini söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Başka hiçbir ülkenin de bize doğrudan yardımıyla, desteğiyle başarılmadı bu işler. Dünyada özellikle savunma sanayisindeki ileri teknoloji ürünlerinin, sistemlerinin çoğunu geliştiren ülkeler birbirleriyle ittifak ederler ve her bir sistemin bir takım alt sistemlerini, kritik bileşenlerini farklı ülkeler geliştirir, üretir ve bir diğeriyle paylaşır, nihayetinde de hem AR-GE maliyetlerini optimize eder hem de en hızlı şekilde inovasyonlarını tamamlamaya yönelirler. Türkiye burada özgün bir örnektir çünkü maalesef bizim ittifak içinde olduğumuz pek çok devlet bu süreçlerde bırakın bizimle böyle işbirlikleri yapmayı çoğu zaman yürüyen işlerimize engel olma konusunda gizli-açık çabalar içerisinde olmuşlardır."

Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla kendi göbeğini kendisi keserek bugünlere geldiğini anlatan Kacır, "Kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle, gece gündüz ortaya koydukları insan üstü gayret ve çabayla Türkiye bütün bu başarıları elde etmiştir. Türkiye bugün yeni nesil havacılıkta dünyanın en iddialı ülkelerinden biridir. İnsansız hava araçlarında dünyada pazar lideri haline gelmiştir. Şimdi yeni nesil insansız hava araçlarında, kamikaze insansız hava araçlarında da en ileri düzeyde kabiliyete sahip ürünleri hamdolsun bizler, Türkiye geliştiriyor, üretebiliyor ve bunların Türk Silahlı Kuvvetlerine en hızlı şekilde kazandırılması için de şu anda memleketin dört bir yanında muazzam bir seferberlik ruhuyla gayretler devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kacır, dünyada son haftalarda yaşanan büyük dönüşümler ve emtia fiyatlarındaki sert değişimlere rağmen, alınan tedbirler ve oluşturulan güven iklimi sayesinde ekonominin olağanüstü durumlardan en az düzeyde etkilenmesi için gerekli adımların atıldığını sözlerine ekledi.