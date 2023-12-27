Bakan Işıkhan yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunuyor

İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kameralar karşısına geçerek açıklamalara bulunuyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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