Bakan Işıkhan yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunuyor
Asgari ücret zammında düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren tarafıyla Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulunuyor. Bakan Işıkhan, "Yeni asgari ücret 17 bin 2 olarak belirledik." dedi.
İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kameralar karşısına geçerek açıklamalara bulunuyor.
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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