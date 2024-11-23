Bakan Bolat, Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Cezayir'le başlayan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerini hızlandıracaklarını belirterek, "Şirketler arasında, iş insanları arasında, yatırım, müteahhitlik, ticaret, finans, hizmetler sektöründe, taşımacılık sektöründe yapılabilecek birçok fırsat bulunmaktadır." dedi.

Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Ammar Bellani, Cezayir-Türk İş ve Yatırım Forumu Başkanı Mohammed İbrir, Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar ve davetlilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, bir uçak dolusu, tam 175 Cezayirli iş insanını Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Cezayir'in iki dost, kardeş ülke olduklarını belirten Bolat, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısının Cezayir olduğunu vurguladı.

Cezayir için de Türkiye'nin Avrasya coğrafyasına açılan çok önemli bir kapı olduğuna işaret eden Bolat, "Köklü tarihi ilişkilerimiz, sosyal-kültürel ilişkilerimiz, güçlü ekonomik bağlarımız ve ortak inancımız bizleri birbirimize daha çok bağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayında Cezayir'e yaptığı tarihi ziyarette çok sayıda anlaşmalara imzalar atılmıştı. İki ülke arasında yüksek düzeyde stratejik konsey toplantılarının kurulması da 2021 yılında kararlaştırılmıştı." diye konuştu.

Geçen temmuz ayında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, 9 bakanla Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Bolat, haziran ayında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Ticaret Bakanlığı olarak 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na misafir ülke temsilcileri olarak güçlü bir heyetle katıldıklarını belirtti.

Bakan Bolat, Cezayir Türkiye Karma Parlamento Komisyonu 12. Dönem Toplantısı'nın mayıs ayında Ankara'da yapıldığına da değinerek, şunları söyledi:

"İki ülke liderleri ve hükümetleri arasında çok büyük bir yakınlık var ve bu yakın ilişkilerimiz devam etmektedir. Bütün bunları Türkiye-Cezayir yatırımları, ticareti ve karşılıklı ekonomik ilişkileri daha fazla güçlensin diye yapıyoruz. Burada açılış konuşmaları bittikten sonra Türk ve Cezayir iş insanları olarak ikili iş görüşmeleri, B2B görüşmeleri yapacaksınız. Bu ay pazartesi gününden itibaren başlayacak olan Uluslararası İş Forumu'nun IBF Kongresi ve salı günü başlayacak olan MÜSİAD Uluslararası Expo fuarında bir arada olacaksınız."

"Cezayir Afrika'daki ikinci büyük dış ticaret ortağımız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 22 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti olarak ekonomide çok büyük atımlar ve başarılar kaydettiklerini anlatan Bakan Bolat, milli gelirin 5 katı artışla 230 milyar dolardan 1,2 trilyon dolara yükseldiğini, bu yılın ilk yarısı itibarıyla kişi başına milli gelirin 22 yılda 3 bin 600 dolardan 13 bin 300 dolara çıktığını ve bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolar civarında kişi başına milli gelire ulaşılacaklarını vurguladı.

Bolat, mal ihracatının 7,5 kat artışla 36 milyar dolardan 262 milyar dolara, hizmetler ihracatının 7,5 katı artışla 14 milyar dolardan 112 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün Türkiye 340 milyar dolar mal ithalatı, 260 milyar dolar mal ihracatı ile 600 milyar dolar civarında bir toplam dış ticarete sahiptir. Milli gelirimizin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturmaktır. 2002'ye kadar 14 milyar dolar yabancı doğrudan yatırım gelmişken Türkiye'ye, bu rakam son 22 yılda 269 milyar doları aşmıştır. Bunları nasıl yaptık? Reformlarla, doğru politikalarla, siyasi ve ekonomik istikrarı koruyarak, yurt içi ve yurt dışı yatırımları üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmaya çalışarak başardık."

Bu dönemde Afrika ile ilişkilere çok önem verdiklerine dikkati çeken Bolat, "ABD ve Güney Amerika ile ilişkiler, Yeniden Asya girişimi, İslam dünyasıyla ekonomik işbirliği ve Uzak Ülkeler Stratejisi gibi program ve stratejiler uyguladık. Afrika ile dış ticaretimiz ise 7 kat artarak yaklaşık 5 milyar dolardan 35 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Bakan Bolat, Cezayir'in Afrika'daki ikinci büyük dış ticaret ortağı olduğunu ve ilk sırada Mısır'ın yer aldığını söyledi.

Ancak Cezayir'in, Türk yatırımları için Afrika'da birinci ülke olduğuna işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"1500 Türk firması 6 milyar dolarlık yatırımlarla Cezayir'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat peşinde koşmaktadırlar. Bunu yaparken de Türkiye'nin ticarette köprü rolünü oynamaktadırlar. Müteahhitlik bir başka başarı hikayesidir. Türkiye'nin dünyada 2002'ye kadar 50 milyar dolarlık müteahhitlik hizmetleri varken, son 22 yılda buna 472 milyar dolar daha ilave oldu ve 522 milyar dolarlara yükseldi. 137 ülkede 12 bin 330 proje yapan müteahhitler, Afrika'da en büyük müteahhitlik hizmetlerini Cezayir'de gerçekleştirdi. Bu şekilde Cezayir'in kalkınmasında, altyapı ve üst yapı yatırımlarının tamamlanmasında Türk müteahhitleri çok büyük bir rol oynadılar."

Bakan Bolat, 23 ülke ile serbest ticaret anlaşması ve 4 ülke ile tercihli ticaret anlaşması yaptıklarını belirtti. Cezayir'le tercihli ticaret anlaşması çalışmalarına değinen Bakan Bolat, "Cezayir'le de geçen yıl tercihli ticaret anlaşması yapma kararı aldık ve müzakereler başladı. Cezayir'de iki ay kadar önce devlet başkanlığı seçimleri başarıyla gerçekleştirildi. Sayın Abdülmecid Tebbun yeniden büyük bir destekle Cezayir halkı tarafından seçildi. Kendisini yürekten kutluyor ve başarılar diliyoruz. Cezayir hükümeti yeniden oluşturuldu ve göreve başladı. İnşallah Cezayirli Dış Ticaret Bakanımızla beraber tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandıracağız. Bu ticaret diplomasileri, dünyayla maksimum ekonomik iş birliği çabalarımız ve yurt dışı ilişkilerde kazan-kazan ilkemiz ile, birlikte gelişmek, birlikte güçlenmek, büyümek hedefleri doğrultusunda hızlı adımlarla yol alıyoruz."

"İslam ülkeleriyle dış ticaretimiz 22 yılda tam 11 kat yükseldi"

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle de ticareti geliştirmek adına çok büyük bir yol aldıklarını anlatan Ticaret Bakanı Bolat, 2002'de Türkiye'nin dış ticareti içinde İslam ülkelerinin payının sadece yüzde 11 olduğunu ve bugün bu payın yüzde 26'ya yükseldiğini vurguladı.

Bolat, hedefin yüzde 30'u kısa sürede başarmak olduğunu belirterek, "İslam ülkeleriyle dış ticaretimiz 22 yılda tam 11 kat yükseldi ve 2023'te 130 milyar dolara çıktı. Bunu inşallah daha da yükselteceğiz. Cezayir 50 milyona yakın nüfusu, eğitimli ve genç iş gücü, Avrupa'ya yakınlığı ve serbest ticaret anlaşması olması ile büyük bir kalkınma ve ekonomik büyüme yoluna ilerlemektedir. Biz de Cezayir hükümetinin dış yatırımları teşvik etmesi, petrol ve doğal gaz dışı ürünlerle ihracatını çeşitlendirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye 1500 firmasıyla hidrokarbon, petrol ve doğal gaz dışında Cezayir'de yapılan yatırımlardan birinci sıradadır. Biz de Türkiye-Cezayir ticaretinin gelişmesi anlamında memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in 2024 ve 2025'te ortalama yıllık yüzde 4 ekonomik büyüme hedeflediğini ve bunu başarma yolunda ilerlediğini anlatan Bolat, şunları söyledi:

"Şirketler arasında, iş insanları arasında, yatırım, müteahhitlik, ticaret, finans, hizmetler sektöründe, taşımacılık sektöründe yapılabilecek birçok fırsat bulunmaktadır. Bugünkü Cezayir Türkiye Yatırım ve İş Forumu, bu konuda çok önemli bir köprü rolü oynayacaktır. Cezayir-Türk İş ve Yatırım Forumu Başkanı Mohammed İbrir'e ve ekibine, destekleyen tüm güzide kuruluşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. 175 kişilik güçlü bir kafileyle ülkemize geldiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu minvalde şunu ifade etmek isterim ki, Cezayir'in en büyük dış yatırımında Adana'da Sonatrach doğal gaz şirketiyle Türk inşaat şirketi arasındaki 1,5 milyar dolarlık petrokimya yatırımı olacaktı. Aşağı yukarı bütün pürüzler oradan kaldırılmıştır. Bu yatırımla Türkiye Cezayir arasında hem enerji ticareti hem de toplam dış ticaretimizde önemli artışlar gerçekleşecektir."

"UCM'nin soykırımının baş mimarları olan kişileri tutuklama kararı çok önemli bir adım"

Ticaret Bakanı Bolat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) birkaç gün önce İsrail'in yaptığı soykırımın baş mimarları olan kişileri tutuklama kararı almasının ve suçlu ilan etmesinin çok önemli bir adım olduğuna değindi.

Bu kararın, Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'daki vahşi katliam ve soykırımın son bulması noktasında cesaret verici olduğunu vurgulayan Bolat, "Suçluların cezasız kalmayacağı ve adaletin ahirete kalmadan bu dünyada da tecelli edeceği noktasında yüreklere su serpmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Heyetini yürekten tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, devam eden vahşi katliam saldırılarının son olması noktasında dünyanın şahitliğinde çok büyük gayretler gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişlerimiz, Hükümetimiz ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün baskıları ve mekanizmaları kullandık. Uluslararası diplomaside ve ikili temaslarda bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması için gerekenleri yaptık. Birleşmiş Milletler'de karar tasarılarının kabul edilmesine öncülük ettik. Cezayir halkı ve hükümeti de gerçekten elinden geleni yaptı. Filistin davasına sahip çıkma noktasında bütün Müslüman alemi olarak bundan sonra da bütün gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, İsrail'e ihracat ve ithalatı 6 ay önce durdurma kararı aldıklarını ve bu kararın uygulandığını anımsattı. Filistin ekonomisinin ayakta kalması için Filistin'in istediği ticaret noktasında da destek verdiklerini belirten Bolat, Gazze başta olmak üzere 85 bin ton gıda, sağlık, hijyen yardımları konusunda da öncülük ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısının geçen hafta Riyad'da gerçekleştiğini anımsatan Bakan Bolat, sözlerini söyle tamamladı:

"Tüm Müslüman alemi olarak, güç birliği ve işbirliği içinde İsrail'in Filistin'i ilhak etme çabalarına, Gazze ve Batı Şeria'daki zorbalık ve soykırıma karşı mücadeleyi her zamankinden daha güçlü bir şekilde desteklemeye ve sürdürmeye kararlıyız. Bu vesileyle Türkiye ve Cezayir dış ticaretine büyük ivme katacak ve geçen yıl 6,3 milyar dolar olan dış ticaretimizi kısa vadede 7, orta vadede 10 milyar dolara çıkarma hedefi konusunda bizlere büyük bir ivme ve güç verecek Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nun hayırlı, bereketli, verimli olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum"