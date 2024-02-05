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Aydın'ın 2023 yılı ihracatı 1 milyar 661 milyon dolar olarak gerçekleşti

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Aydın, Ege Bölgesi'nde 1 milyar dolar barajını aşan iller arasında yer aldı. İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın, 2023 yılında 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın ihracatı 2023 yılında 1 milyar 661 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Aydın, Ege Bölgesi'nde 1 milyar dolar barajını aşan iller arasında yer aldı.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılının ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın'ın 2023 yılındaki ihracatı 1 milyar 661 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi illerinden olan Aydın, 12 aylık performansıyla 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar sınırını geçen iller arasında yer aldı. İklimlendirme, madencilik, otomotiv yan sanayi ve tarım sektörlerinin ihracatını karşılayan Aydın, 2023 yılını 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakırken, aynı yıl 638 milyon dolar ithalat yaptı.

"1 ayda 135 milyon dolar"

Öte yandan Ticaret Bakanlığı faaliyet illerine göre 2024 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını da paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi'nin ihracatı yüzde 2'lik artışla 3 milyar 240 milyon dolardan 3 milyar 305 milyon dolara ulaştı. İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya ve Uşak 2023 yılı Ocak ayına göre ihracatlarını artırırken, Denizli ve Afyonkarahisar 2023 yılı Ocak ayı performanslarının gerisinde kaldı. Aydın'ın Ocak 2024 ihracatı ise 135,4 milyon dolar oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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