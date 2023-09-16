Aydın'da 50 Yıllık Süt Üreticisi Türkiye'ye Süt Ürünleri Göndermeye Başladı

Aydın'da faaliyet gösteren 50 yıllık süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletme, TKDK'den aldığı destekle işini büyüterek Türkiye geneline süt ürünleri göndermeye başladı. İşletme sahibi Yusuf Gezici, destekler sayesinde makinalaştıklarını ve günlük 100 ton süt ürettiklerini belirtti.

FERDİ UZUN/MUSTAFA ÇALKAYA - Aydın'da 50 yıldır süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletme, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle işini büyüterek tüm Türkiye'ye süt ürünleri göndermeye başladı.

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin beşinci bölümünde, AA muhabirleri TKDK destekleriyle Mega Süt ve Tarım Ürünleri Nakliyat İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini büyüten Yusuf Gezici ile görüştü.

Yaklaşık 50 yıldır süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gezici, baba mesleklerini devam ettirdiklerini söyledi.

Gezici, TKDK'den 3 kez destek aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"TKDK'nin verdiği desteklerle büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Destekler sayesinde makinalaştık. Şu an da günde 100 ton civarında sütümüz oluyor ve bundan imalat yapıyoruz. Hedefimiz 250 tonlara çıkmak. Aldığımız desteklerle işletmemizi geliştirdik ve Türkiye'nin her tarafına süt ürünleri gönderir hale geldik."

Tesiste 100 kişinin çalıştığına dikkati çeken Gezici, üretmeye ve istihdam sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Gezici, sürekli işin başında bulunmaları gerektiğine işaret ederek, sağlıklı ve doğal ürünler üretmek için kimyasal kullanmadan üretim yaptıklarını anlattı.

İhracat yapma için girişimleri olduğunu anlatan Gezici, gelecek dönemde yurt dışına açılacaklarını bildirdi.

Gezici, bölgelerinde sütün bol olduğunu ve ham madde sıkıntısı yaşamadıklarını kaydederek, vatandaşların genelde fiyata bağlı olarak peynir tercihi yaptıklarını ifade etti.

"Desteklemeler olmasa üreticilerimiz yok olup gidecek"

Desteklerin sektör için önemini vurgulayan Gezici, "TKDK gibi kurumların destekleri bizim sektörümüz için çok önemli. Bu desteklemeler olmasa üreticilerimiz yok olup gidecekler." diye konuştu.

Öte yandan Gezici, işletmeye yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, tesisin elektrik giderlerini karşılamak için güneş enerjisi sistemi kurduklarını sözlerine ekledi.