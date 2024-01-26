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Aydın'da Engelli, Gazi, Şehit ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Seyahat Desteği

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Aydın'da engelli, gazi, şehit, gazi yakını ve 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği çerçevesinde 2023 yılında 4 milyon 28 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor.

Aydın'da engelli, gazi, şehit, gazi yakını ve 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği çerçevesinde 2023 yılında 4 milyon 28 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, engelli, gazi, şehit ve gazi yakını ile 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılında toplamda 4 milyon 28 bin 500 TL devlet desteği verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın Engelliler Ekonomi Haberler

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