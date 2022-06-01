Asya borsaları karışık seyretti - Haberler

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayaları gerilemeye devam etse de, ülkede yoğun test çalışmaları varlığını sürdürürken, bugün açıklanan verilere göre Çin'de ise imalat sanayi PMI 48,1'e yükselmesine karşın hem beklentilerin altında kaldı hem de sanayi üretiminde daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Öte yandan, Japonya'da sermaye harcamaları yüzde 3 artışla beklentilerin gerisinde kalırken, imalat sanayi PMI 53,3 seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalışla 3.182 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 primle 27.458 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 129,5 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 55.566 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 21.293 puanda seyrediyor.