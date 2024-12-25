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Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili "Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise bin liraya yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaptı.

ERDOĞAN: SÖZÜMÜZE SADIK KALDIK

İşçi kesiminden ve muhalefetten yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubundaki konuşmasında "Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadele ardından zafere imza atan kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamdolsun.

Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı

"HER İKİ KARDEŞ ÜLKEYE DE..."

Balıkesir Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine mevladan sabır diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse savcılarımız tahkikat başlatmıştır. Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kazakistan'da Azerbaycan uçağının düştüğünü büyük üzüntü ile öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı

"BÜTÇE MARATONU TAMAMLANDI"

Bütçe maratonumuz cumartesi günü tamamlandı. AK Parti olarak 23. bütçemizin Meclis'imizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içerisindeyiz. 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz Sayın Devlet Bahçeli'nin nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik asılsız iddia ve iftiralarına cevaplarımızı tek tek vermiştik. Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı, iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır.

Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı

"MİLLETİN HAKKINI ŞARAP TURLARINDA YEDİRMEYİZ"

Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Milletin hakkını konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık geriliyor, istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor, büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki dönemi yöneteceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin."

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Asgari ücret zam oranı belli oldu!
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Yorumlar (76)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Fakir fukaraya garibanlara en güzelini yapıyorsun ben olsam asgari ücreti 18 bin yaparım yaa bir adam ı 5 dönem seçerseniz kuru ekmeğe muhtaç eder sizi müstahak :))

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıTarik Ardic:

22104 çok 20bin olsun

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSerkan Wash:

kafayı suriye ile bozmuş. memleket yangın yeri. git sen suriyeye cumhurbaşkanı ol. tam senlik orası. Allah Allah deyip malı götürürsün.

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıSefa Altun:

İDEOLOJİK GORUS NE OLURSA OLSUN,HAKEDİLDİGİMİZ SEKİLDE YONETİLİRİZ,AMA KURUNUN YANİNDA YAŞ DA YANAR....

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Ağam halkla daşak geçiyor

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Oooo babanız çıkmış

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

asgari ücreti 24 bin yapıp sempatisini yitirdiği halka karşı sempati kazanmak isteyecek kanımca..

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Haber YorumlarıAdamın Biri:

Verilen zam ideal fazla yapsa zam gelirdi

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Yorum Beğenme65
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Sanki Suriye Cumhurbaşkanı gibiymis gibi konuyor..Ülkeye gel biraz yaa,Ekonomiye gel...Yitirdigin sempatigi asgari ücrete 24 bin lira yap da tekrar kazanmaya bakmalısın..Bizim insanlar şimdi kızıyor ama belki açıklamalarından sonra alkislarlar.Bizim millet böyle,akillariyla dalga geçiliyor ama farkında değiller kanımca..

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Dün hayırlı olsun dedi. Ama başından beri 23.000 olur diye bir tahminim var. İnşallah biraz daha arttırır.

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