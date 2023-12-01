Üye Girişi
Haberler

Antalyalı Ziraat Yüksek Mühendisi 35 Ülkeye Tohum İhracatı Yapıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir Ziraat Yüksek Mühendisi, eşiyle birlikte hibrit tohum üretimi yaparak 35 ülkeye ihracat yapıyor. Hibrit tohumun doğal ata tohum gibi olduğunu belirten mühendis, Türkiye'nin tohum üretiminde öncü olduğunu ve ihracat imkanlarının artmasıyla daha ileri seviyelere ulaşılabileceğini söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde 20 dekar örtü altı alanda eşi ile birlikte hibrit tohum üreten Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Uzun, yurt içine ve yurt dışındaki 35 ülkeye tohum ihracatı yapıyor. GDO ve hibrit tohumun tamamen birbirinden farklı olduğunu söyleyip, doğada arı ve rüzgarın gerçekleştirdiğini serada yaptıklarını belirten Uzun, "Kontrollü şekilde kadınlarımızın adeta dantel örer gibi ortaya çıkardıkları çeşitlere hibrit çeşit diyoruz. İnsanlar bu konuda yanlış algı içindeler. Hibrit tohum da doğal ata tohum gibi bir tohumdur" şeklinde konuştu.

"50 çeşitle, 35 ülkeye ihracat"

30 yıldır ülkemizde yerli tohum üretiminin yapıldığını kaydeden Uzun, "Sebze tohumculuğu açısından öncü yer Antalya. 8 yıl önce yola çıktık, şu an 50 çeşit tohum üretimiyle 35 ülkeye tohum satıyoruz. Türkiye'nin her iline her bölgesine tohumlarımız gidiyor. Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, patlıcan çeşitleri üzerinde çalışıyoruz. Bunların açılımıyla birlikte kıl biber, pembe domates, çarliston çeşitlerimize Anadolu isimleri veriyoruz. İhraç ettiğimiz ülkeler; Afrika başta olmak üzere, Somali, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, İran Kenya ve Sudan. Orta Asya Cumhuriyetleri; Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya. Balkanlar da ise; Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya. Deneme olarak verdiğimiz ülkeler de var" dedi.

"Yüzde 15 ihracat, yüzde 15 ithalat"

Kapasitelerinin ortalama 30 bin civarında paket satışı olduğunu ifade eden Uzun, "Amacımız 100 bin paketlere çıkarmak ve istihdamı artırmak. Biz kendimize yeteriz. Türkiye bugün sınırları kapansa ya da savaş, afet veya pandemi yaşasa yüzde yüz kendimize yetiyoruz. Fakat dünya ticareti gereği yüzde 15 miktarında tohum alıyoruz ve yüzde 15 civarında satıyoruz. 1 milyon 350 bin ton tohum üretiyoruz, bunun yüzde 85'ini ülke içinde yüzde 15'ini de yurt dışına satıyoruz. İthalatımız ihracatımız dengeli. İhraç ettiğimiz, ithal ettiğimizden milyon dolar bazında 10 milyon dolar fazlamız oldu geçen sene bu durum farklılıklar gösterebiliyor. Hacim olarak tohumculuk sektöründe 1 milyar dolarlık sektörüz. Dünyada ise bu sektör 50 milyar dolar. Ürettiğimizin 10 katını daha fazla üretip dünyaya satabilme potansiyeline sahibiz. İhracat imkanlarımızın artmasıyla daha ileri seviyelere getirebiliriz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Antalya İhracat İhracat Tarım Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title