Antalya haberi... Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor

Edinilen Antalya haberine göre Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan: "Toplu ulaşımda kadınlarımıza karşı bir saygı ve muhabbet var" "Onlara pozitif ayrımcılık tanıyarak 9 bin TL ver üzerinde maaş veriyoruz" 16...

Antalya'da toplu taşımada 9 bin TL'ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan: "Toplu ulaşımda kadınlarımıza karşı bir saygı ve muhabbet var"

"Onlara pozitif ayrımcılık tanıyarak 9 bin TL ver üzerinde maaş veriyoruz"

16 yıllık toplu taşıma şoförü Meltem Gökçen: "Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar"

ANTALYA Antalya'da toplu taşıma araçlarını kullanan kadın şoförlerden çok övgü aldıklarını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Ciddi anlamda kadınlarımıza karşı bir sevgi,saygı ve muhabbet var. Çok güzel araç kullanıyorlar. Onlara pozitif ayrımcılık tanıyarak 9 bin TL ve üzerinde maaş veriyoruz. Varsa çalışmak isteyen buyursun gelsin" dedi. 16 yıldır toplu taşıma araçlarında şoförlük yapan Meltem Gökçen ise, "Ben işimi severek yapıyorum, zorlanmıyorum. Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar. Onlar da başarabilir" sözlerine yer verdi.

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, turizm kenti Antalya'da toplu taşımaya olan ilgiyi ve yaşanan sorunları değerlendirdi. Antalya'da 450 araç ile vatandaşa hizmet verildiğini belirten Arslan, son zamanlarda ciddi anlamda şoför sıkıntısı yaşadıklarını da belirtti. Antalya'da pazartesi günü alınan verilere bakıldığı zaman günlük 265 bin yolcu taşındığını belirten Arslan, "Okullar açılmadan önce 220 bin yolcu taşıyorduk. Pandemi öncesi bu rakam 400 bindeydi. Özel araçlarına yönelen vatandaşlarımız artık toplu taşıma kullanmıyor. Ayrıca tramvay hattının da aktif olması etkiledi" dedi.

"Bizim 200 tane aracımız çalışmıyor"

450 araçla 450 bin kişi taşımaları gerektiğini belirten Arslan, "Şuanda 264 bin yolcu taşıyoruz. Bunlar maliyeti de etkiliyor. Toplu taşımanın daha fazla pahalı olmasına neden oluyor. Biraz daha kullanımı artsa güzel olur. Bizim 200 tane aracımız çalışmıyor. Trafiğin rahatlaması için toplu taşımanın kullanılması lazım. Sabah akşam yoğunluk var ondan sonra araçlar boş gidip geliyor" sözlerine yer verdi.

"Bir kişi binmesi gerekirken 5 kişi binenler var"

Toplu taşımaya olan talebi scooterların da etkilediğini belirten Arslan, "Elektrikli scooterlerin kullanımı ile ilgili biz UKEME kararlarında şerh aldırıyoruz. Bununla ilgili yetki Ulaştırma Bakanlığında onlar da yetkiyi büyükşehir belediyesine vermiş. İlçelerin nüfus sayımına göre bunların belirlenmesi gerekiyor. Bir sürü firma var. Hangisinin kaç tane aracı olduğu bilinmiyor. Bunların bir yönetmeliği var. Bunlar bize de zarar veriyor. Kullanılsın ama yönetmelik de uygulansın. Bir kişi binmesi gerekirken 5 kişi binenler var. Biz paten konusunda çok uyarı yaptık maalesef ölüm ile sonuçlandı. Vatandaşımız bundan sonra duyarlı davrandı. İnanın yarın buna binen çocuklarımız araç altında kalma tehlikesi yaşayacak. Ondan sonra tedbir almaya çalışacağız. Bu kazalar yaşanmadan önlem alalım" dedi.

Toplu taşımada tercihli yol talebi

Okulların açılması ile trafikte yaşanan yoğunluğu değerlendiren Arslan, "Toplu taşımanın öncelikli olması gerekir, kolaylaştırılmalıdır. Avrupa'da toplu taşımada araçlar ışıklara geldiği zaman kırmızı yeşile dönüyor. Bunun gibi tercihli yollar olabilir. Konyaaltı-Kepez-Muratpaşa arasında bu yol olabilir. Bu durumda otobüs daha hızlı gider. Antalya'da toplu taşımaya ciddi bir yatırım yapıldı" açıklamasına yer verdi.

"Kadın şoförlere 9 bin TL ver üzerinde maaş veriyoruz"

Toplu taşımada en çok memnuniyeti kadın şoförlerden aldıklarını belirten Arslan, "Bizim 10 tane kadın şoförümüz vardı, şuanda 3 tane kadın şoförümüz var. Bazıları evlendi, bazıları yeni iş buldu ya da şehir değiştirdi. Kadın şoförlerin arttırılması yönünde çok talep var. Ciddi anlamda kadınlarımıza karşı bir sevgi var. Kadınlarımıza baktığımız zaman çok güzel araç kullanıyorlar. Şuanda kadın şoför arıyoruz. Onlara pozitif ayrımcılık tanıyarak 9 bin TL ver üzerinde maaş veriyoruz. Varsa çalışmak isteyen buyursun gelsin. E sınıfı ehliyeti olması gerekir. Çalışma saatlerimiz esnektir. Günlük araçlarımız 3-4 sıra yapıyor her bir sıra 2 saat olur. Aşağı yukarı 8 saat çalışıyorlar" dedi.

"Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşımada şoför olarak çalışan Meltem Gökçen ise, "16 yıldır araç kullanıyorum. Meslek hayatımdan çok memnunum. İki vardiya çalışıyoruz. Günlük molalar ile birlikte çalışmamız 10 saati buluyor. Günde 2-3 sefere gidiyoruz. Bir seferimiz 2 saat sürüyor. Biz yolcularımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizden çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bizim daha iyi yaklaştığımızı belirtiyorlar. Ben işimi severek yapıyorum, zorlanmıyorum. Bana yapamazsın diyen olmadı aksine motive eden çok oldu. Kadınların da bu sektörde olması gerekir. Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar. Onlar da başarabilir" açıklamasını yaptı.