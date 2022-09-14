Antalya ekonomi haberleri | ATSO Başkanı Çetin: 'Bankalarımızdan Antalya ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı bekliyoruz'

Antalya haberleri... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Kamu bankaları başta olmak üzere bütün bankalarımızdan Antalya ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı bekliyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Kamu bankaları başta olmak üzere bütün bankalarımızdan Antalya ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı bekliyoruz" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Bankalar Birliği'nin yayınladığı temmuz ayı verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Bankalar Birliği'nin temmuz ayı nakdi krediler verilerinin ekonomide kredi sorununun devam ettiğine ve kredi akışında sanayi illerinin öne çıktığına işaret eden Çetin, "Temmuz ayı itibariyle nakdi kredilerde yıllık ve 8 aylık artış Türkiye genelinde yüzde 67 ve yüzde 33 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar Gaziantep'te yüzde 101 ve yüzde 50, Adana'da yüzde 83 ve yüzde 47, Kocaeli'nde yüzde 79 ve yüzde 45 iken, Antalya'da yüzde 57 ve yüzde 23, Isparta'da yüzde 50 ve yüzde 30, Burdur'da yüzde 41 ve yüzde 28'dir" dedi.

Antalya'nın turizmde ve yabancılara konut satışında güçlü bir çıkış yakaladığı dönemde yıllık kredi artışında 18. sırada olduğunu belirten Çetin, şunları söyledi:

"Son aylarda Bankalar Birliğimizle yaptığımız toplantılar ve kredilerde sektörel ve bölgesel dengesizlik sorununu dile getirmemizle kredi akışındaki dengesizlik kısmen azalmış ve Antalya kredi artış oranında geri kalsa da kredi hacmi artışında yeniden dördüncü sıraya yükselmiştir. Bununla birlikte veriler kredi artışının enflasyon oranına göre çok yetersiz kaldığını göstermekte ve sektörlerimizden gelen şikayetlerin haklılığını teyit etmektedir. Antalya'da kredi artış oranlarında son dönemde kamu ve özel bankalarımız arasında fark kalmamıştır. Son 3 ayda kamu bankaları kredileri Türkiye genelinde yüzde 17 artarken, ilimizdeki artış yüzde 13 oranında kalmıştır. Dolayısıyla kamu bankaları başta olmak üzere bütün bankalarımızdan Antalya ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı bekliyoruz." - ANTALYA