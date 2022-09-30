Ankara haberi | Ankara'nın andezit taşı tescillendi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) yaptığı çalışmalar sonucunda bölgede çıkartılan andezit taşı tescillendi.

ATO, Başkent'in değerlerini dünyaya tanıtmak ve korumak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ankara andezit taşı, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunmak üzere odanın girişimleri neticesinde tescillendi. Tescillenen Ankara andezit taşı, ATO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Burada konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünlerin önemine vurgu yaparak, "ATO'nun en çok dertlendiği konulardan dört yılda iki tanesi coğrafi işaretli ürünler, bir tanesi de markalaşmak. Bu iki konunun da çok önemli olduğunu biliyoruz. Cari açık üreten bir ülkeyiz; bir şekilde kapatmamız gerekir bunu. Buralardan girdi sağlamamız lazım. Markalaşmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Markalarla dünyada o ülkelerin ekonomilerine kattıkları değeri biliyoruz. Coğrafi işaretli ürünler de böyle. Coğrafi işaretli ürünlerde bu ülkenin gidebileceği mesafenin çok fazla olduğuna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Baran, ATO olarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla ilgili inşallah başarılı da olacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü önemli değerler var bu ülkede. ATO olarak Ankara'nın tescil aldığı 36 ürünün 7 tanesi andezit taşı ile beraber tescil aldı. Bunlar Ankara döneri, Ankara tavası, Ankara simidi, Ankara erkeç pastırması, Ankara tiftiği, Çamlıdere höşmerim tatlısı ve şimdi müjdesini verdiğimiz Gölbaşı andezit taşı" ifadelerini kullandı.

"Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı"

Ankara'nın önemine dikkat çeken Baran, "Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı. Cumhurbaşkanımıza şunu da iletmiştik; bir farkındalık oluşturmak adına coğrafi tescil almış ülkemizdeki tüm ürünlerin Ankara'da satışını gerçekleştirelim. Coğrafi tescil almış ürünlerimizin tamamını Ankara'dan ihracatını sağlayalım. Katma değerli olsun o ürünün ihracatı, bu ülkenin kasasına önemli ölçüde para girsin istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Lansman hatıra fotoğrafı çekimi ve plaket takdimi ile son buldu. - ANKARA