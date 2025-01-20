Altun Gıda, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında 2024'te ilk 5 firma arasında yer alan Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptı.

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz sürecini duyurmak için Adana'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, şirketin gelişim hikayesi, yatırımları, hedefleri ve halka arz planları açıklandı.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle satın alımları gerçekleştirmeyi, işletme sermayesi olarak kullanmayı, üretime yönelik yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi ve küresel pazarlardaki etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Halka arz planı çerçevesinde, başvuruda yer alan taslak izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesi 127 milyon liradan 142 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla artırılacak 15 milyon lira nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon lira nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon lira değerli 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor. Bu süreçle şirketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.

Satışlarının yüzde 98'ini ihracata yönelik gerçekleştiren Altun Gıda, limon, portakal, mandalina, greyfurt olmak üzere üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç gibi ürün gruplarında üretim yaparak, aynı zamanda sözleşmeli üreticilerine ürettiriyor.

3 milyon 400 bin metrekarelik arazide Avrupa Birliği normlarına uygun üretim gerçekleştiren Altun Gıda, geçen yıl Türkiye'nin 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına önemli katkı sağlayarak en fazla ihracat yapan ilk 5 şirket arasında yer aldı.

AB normlarına uygun ihracatla ünlü süpermarketlerin tedarikçisi haline gelen şirket, ihracatının büyük bir bölümünü uluslararası dev perakende market zincirlerine yapıyor.

Narenciye üretimini kendisine ait 3,4 milyon metrekare tarım arazisinde AB normlarına uygun gerçekleştiren Altun Gıda'nın Hatay Dörtyol'da 32 bin metrekare alan üzerine 14 bin metrekare alanı kapalı kurulu tesisi ve 6 bin metrekare içerisinde bulunan 2 bin 200 metre kapalı soğuk hava ve şoklama odaları bulunuyor.

Altun Gıda'nın 2004'te bünyesine kattığı ve yüzde 100'üne sahip olduğu Romanya'daki iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapma konusunda şirketin operasyonuna verim kazandırıyor. Avrupa'nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olan Unifrutti, Türkiye'nin yanı sıra, Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ederek yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor.

Gazetecilerle bir araya gelen Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz başta olmak üzere şirketin gelişim hikayesini, yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.

"Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık"

İş hayatına başlama serüvenini anlatan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, askerlik için İstanbul'a geldiğini önce terzi olarak çalıştığını sonra da babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun'a dönerek, Altun Gıda'nın bugünkü temellerini attığını söyledi.

Altun, "Hatay, bildiğiniz gibi Orta Doğu'nun ticaret yolları üzerinde. 1981'de Hatay'dan bölgeye ilk başta beyaz eşya satarak başladım. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi işbirlikleri kurdum. Daha sonra iş yaptığım kişiler, bana başka ürünler de sormaya başladı. Yaş meyve ve sebze de satmaya başladım. Üretim tesisi kiraladım. Hatay ve Çukurova bölgesinde sözleşmeli çiftçilerle çalıştım, daha sonra da kendi çiftliklerimiz oldu." diye konuştu.

2011'de üretime geçme kararı aldıklarını anımsatan Altun, önemli bir noktada farklılaştıklarını ve çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattıklarını dile getirdi.

Altun, "Böylece Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık. Bu anlayışımız, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu. Bugün, net ihracatçı kriterlerine uygun olarak başta Avrupa Birliği olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin büyük sebze ve meyve ihracatçılarından biri olarak halka arz heyecanı yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Ürünlerin tazeliğini kesintisiz koruyoruz"

Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, Çukurova'da ve Hatay'da kendi tarlalarında yetiştirdikleri, kendi tesislerinde paketleyerek, kendi tırlarıyla uluslararası market zincirlerinin manav reyonlarına ulaştıran ve yıllık konsolide olarak 100 bin ton yaş meyve sebze ticareti hacmine sahip olduklarının altını çizerek, Altun Gıda'nın önemli kilometre taşlarından birisinin de halka arz edilmesi olacağını söyledi.

Tesislerinde en yüksek teknolojiyi kullandıklarını vurgulayan Altun, 3 bin ton kapasiteli 8 sarartma makinesi ve soğuk hava deposu ile 2 adet otomatik narenciye işleme makinesinin bulunduğunu ve ürünlerin tazeliğini kesintisiz koruduklarını kaydetti.

"1 megavatlık çatı GES'i ile kendi elektriğimizi üretiyoruz." diyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te tam robotik, otomasyon ve yapay zeka destekli paketleme makinesi yatırımımızı devreye aldık. Tamamı öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımımızın tutarı 101 milyon 650 bin lira. 12 hatlı sistem, 108 kamerası, yakın ve uzak infrared (termal) görüşü sayesinde ürünlerin iç ve dış kalite kusurlarını tespit edip ayırabiliyor. Infrared kameralarla ürünün 5 milim içini görüyor, şeker oranını ve içini tespit ediyor. Bu sayede de ürünün hangi ülkeye uygun olduğunu belirleyerek paketleme yapılıyor. Günde 200 ton paketleme yapabilirken bu makineyle yani robotik olarak günde 1500 ton paketleme yapabiliyoruz. Bu sayede işleme kapasitemiz arttı. 2024'teki kapasite artırıcı yatırımlarımızla da yıllık kapasitemiz 93 bin 262 tondan 918 bin tona çıktı. Yani 10 kat arttı."

Gıda sektöründe sorumluluğun ürünler tıra yüklenince değil, sürecin ürünler rafa çıkınca tamamlandığına işaret eden Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece ürünlerimiz değil, üretim ve dağıtım da dahil olmak üzere tüm süreçlerimiz de uluslararası standartlara göre sıkı bir şekilde sürekli denetleniyor. Avrupa Birliği perakendecilerinin standardı olan Global GAP, GRASP belgesine sahibiz. Bu Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesidir. Bunun yanında, İyi Tarım Uygulamaları, Gözetim Zinciri (CoC), Sedex ve BRCGS Gıda Güvenliği Sertifikası da üretim ve ürün kalitemizin standartlarını ortaya koyuyor."

Halka arz gelirlerinin kullanım hedeflerine değinen Anıl Altun, gelirlerin önemli bir kısmını üretime ayırmayı planladıklarını söyledi.

Özellikle üretim ve tarım teknolojileri alanında çok fırsat gördüklerini anlatan Altun, "Jeotermal kaynağı kullanan seralar var, burada üretimi sürdürürken, yatırımlar da yapmayı amaçlıyoruz. Bu alanda şirket alımları da mümkün." diye konuştu.

Altun, 4,5 milyar liranın üzerinde öz kaynağa sahip şirketlerinin finansal yapısının güçlü olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şirketin konsolide net satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 2 milyar 11 milyon liraya yükseldi. 2023'te de yüzde 0,6 artışla 2 milyar 22 milyon lira oldu. 2024'ün ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artarak 1 milyar 445 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024 yıl sonu da henüz kesinleşmedi ancak beklentilerimiz doğrultusunda büyüdük. Net karımız ise 2021'de 61,8 milyon lira, 2022'de 68 milyon lira, 2023'te 360,7 milyon lira oldu. 2024 yıl sonuna ilişkin bağımsız denetim verileri beklemekteyiz. 2024 yılı faaliyetlerimiz açısından olumlu geçti."